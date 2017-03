La primera repetición del Acto Central tuvo su broche con la noche folclórica

Mientras el público que se acercó a la primera repetición de la Fiesta de la Vendimia ingresaba temprano al Teatro Griego Frank Romero Day, nueve percusionistas que forman parte de los músicos del acto tocaban Llamada de tambores, una de las piezas del espectáculo Con el vino en la piel.



El mantra de percusión que salía de uno de los vértices del escenario, cosechó fuertes aplausos del público cada vez que sonó. El problema es que las palmas no se escucharon, ya que los espectadores fueron pocos y cubrieron poco más de la mitad del lugar.



La función de este lunes, la folklórica, que fue la única que no se corrió de día, tuvo muchos espacios vacíos entre las gradas.



Sin embargo, eso no opacó la noche que amagó con soltar una tormenta que nunca llegó.



Los habitué, los de siempre, desde temprano llegaron y acompañaron enérgicos la previa y con mucha ansiedad por los shows.



"Es la tercera vez que mi hijo baila en la fiesta, pero yo desde hace casi 30 años que vengo. Vengo al ensayo general, al Acto Central y a todas las repeticiones", explicó Silvia Huetagoyena, de 51 años.

Antes del comienzo del acto, la Reina y Virreina nacionales de la Vendimia estuvieron de estreno y subieron a las tablas.



Tras la repetición del acto, la música dio paso a los consagrados Raly Barrionuevo con el Dúo Nuevo Cuyo, de Anabel Molina y Víctor Hugo Cortez, y de Los Nocheros, claro que sí, con Los Chimeno y La Rienda.