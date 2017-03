Héctor Moreno: "Hay partes que no se hacen"

Como si algo le faltara a la Fiesta de la Vendimia 2017, tras la caída de la grúa y los pocos ensayos, se debieron eliminar algunos pasajes que estaban en el guión original.





"Me metí en algo que no sabía", confesó el director de la fiesta, Héctor Moreno, y confirmó que el teatro de sombras no se realizará ya que no se consiguió el reflector necesario para que el efecto se desarrolle con éxito.





Por otra parte, y ante los rumores de que un grupo de artistas no se subirá al escenario, Moreno dijo que espera “que todos participen”.