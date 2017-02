Dj Tito Stigmato le dará el touch internacional a la Vendimia Gay

Sin lugar a dudas "Tito Stigmato" es un referente en el circuito de clubes, bares y eventos en España. El Dj y productor oriundo de Barcelona, formará parte del line – up de pincha discos, el próximo sábado 11 de marzo, en la vigésimo segunda edición de la " Vendimia Gay".





Hablar de "Tito Stigmato", es hablar de vanguardia y trayectoria. El productor catalán tiene en sus espaldas, cientos de presentaciones en festivales del género electrónico en distintas partes del mundo. Como así también, ha compuesto música para comerciales de radio y televisión, entre los que se destacan algunas marcas y empresas, entre ellas: Coca Cola, Panasonic, Pioneer y Ferrero Rocher, por citar sólo algunas.





Stigmato Inc

"Tito Stigmato" tiene su propio proyecto llamado "Stigmato Inc". Y con esta banda ha trascendido mundialmente, ya que, con éste grupo, ha compuesto música para grandes películas, entre ellas: "Wall Street 2" film dirigido "Oliver Stone" y "Princesas", ésta última obtuvo 9 nominaciones a los premios "Goya".





El supervisor musical de Oliver Stone seleccionó la canción "Reality Check" para dos secuencias del largometraje. La formación catalana "Stigmato Inc" compartió la banda sonora del filme con otros artistas como David Byrne, Brian Eno y Craig David.





Stigmato Inc - Reality Check





Stigmato Inc. es un grupo internacional con base en Barcelona que integran músicos de diferentes nacionalidades. Nació en el año 2001 tras el encuentro entre los DJs, músicos y productores barceloneses "Tito Stigmato" y Carles Sánchez además de la excepcional vocalista norteamericana Danna Leese. Posteriormente se unió a ellos el percusionista Justino Miranda, el flautista Terence Butler, y el saxofonista David Riberas.





La música de Stigmato Inc. es una fusión de jazz, soul e influencias latinas con electrónica, dando como resultado temas pensados para la pista de baile, como tracks downtempo de carácter atmosférico.





Stigmato incor. -i can hang.wmv



El show en directo de Stigmato Inc. ya ha viajado desde Miami hasta Moscú. Los temas de éste proyecto se han incluido en infinidad de recopilatorios de música lounge de todo el mundo: desde el prestigioso "Hotel Costes", donde fueron single del volumen 6, hasta "The best of chill-out" de la discográfica Sony.





Con su extensa trayectoria "Tito Stigmato" deleitará a todas las almas con una sesión enérgica el próximo 11 de marzo en el "Arena Maipú Stadium".





En diálogo con FM Montecristo 93.7, el dj y productor español afirmó: "Estoy muy orgulloso y satisfecho de poder "dirigir" musicalmente la "Vendimia para Todos 2017".





Tito con Pablo Galera





Recordemos que "La Vendimia Gay " desde hace varios años que integra el calendario de la agenda provincial como uno de los espectáculos centrales dentro de los festejos vendimiales.





En esta edición número "22" de la fiesta y considerando la importancia turística y cultural que representa para la provincia, que se instala hace años como el segundo destino turístico gay de la Argentina, la producción de Gabriel Canci Difusión, moverá a la "Vendimia Para Todos" al sábado siguiente a la Vendimia Central, generando así, una semana adicional de turismo.





El día elegido será el sábado 11 de marzo de 2017, en el imponente Arena Maipú Stadium, se celebrará la XXII Vendimia Gay "Vendimia Para Todos" contando con el apoyo del Ente Autárquico de Turismo de la provincia.





Palpitamos un show que quedará en el inconsciente colectivo de miles de personas, y lo hacemos con la música de "Tito Stigmato", Dj de "Vendimia para Todos 2017".





Embed