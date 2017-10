Pueden estudiar en la universidad gracias al apoyo de Vendimia Solidaria

Claudia Veloce Lucero

lucero.claudia@diariouno.net.ar



Desde hace 12 años el programa Vendimia Solidaria, de Fundación Grupo América, suma su aporte a la educación en Mendoza.



En este marco trabaja estratégicamente con la Universidad de Congreso para brindarles una oportunidad de estudio a quienes por diversas razones no la tienen.



Gracias a esta alianza, tres de los alumnos becados por Vendimia Solidaria están por cumplir su objetivo y obtener su título universitario.



Este es el caso de Alejo Nicolás Merino, de 23 años, quien estudió la carrera de Arquitectura y hoy se encuentra trabajando en su tesis. Expresa: "La beca cambió rotundamente mi vida, porque gracias a ella pude prescindir de un trabajo y dedicarme sólo a estudiar durante cuatro años, para finalizar la carrera en los tiempos establecidos y hoy estar próximo a recibirme. La oportunidad que me brindaron Vendimia Solidaria y la Universidad de Congreso fue el cambio radical de mi vida porque de esa manera pude estudiar lo que quería para mí futuro y dedicarme de lleno a la Arquitectura".



Yamina Ojeda, de 26 años, también es estudiante de Arquitectura. Para ella la beca significó una ayuda para cumplir su sueño de ser arquitecta algo que siempre quiso para su futuro. "Desde del momento en que me enteré que había quedado seleccionada sabía que tenía que aprovechar la oportunidad que se me estaba dando. Tenía en claro que debía esforzarme, organizar mis tiempos y mantener un promedio. Siempre con la misma meta de llegar al final y recibirme. Si las condiciones hubieran sido distintas, sin esta beca, hoy no estaría a punto de lograrlo".



Belén Pascual, de 25 años, dice: "La beca me dio la oportunidad de estudiar en una universidad privada, lo que de otra manera no habría podido hacer. Fue una oportunidad enorme, que hoy me permite estar próxima a recibirme de administradora de empresas".



Para estos jóvenes el paso por la facultad no sólo significó un crecimiento en lo profesional, sino fundamentalmente en lo personal. "En la facultad aprendí a no bajar nunca los brazos, siempre había otra oportunidad. Y lo importante es no darte nunca por vencida, ni decir no puedo", sostuvo Yamina.



Según Alejo: "Hoy la universidad es un estudio necesario, porque la realidad es que el mercado necesita más profesionales. Pero es un piso que hay que seguir nutriendo y estudiando. Miro hacia atrás y siento satisfacción por el sacrificio hecho, el empeño puesto en el estudio. Y sé que a futuro todo ese esfuerzo tendrá su recompensa". Además el joven comentó: "La facultad te hace conocer otras personas y uno empieza a abrir la cabeza, a razonar distinto, a tener distintos puntos de vista y comenzar a formar su propia opinión. Fue muy importante haber podido nutrirme de este tipo de experiencias, de tener otros conocimientos, otras opiniones".



"Cuando llegás a esta instancia de estar a punto de recibirte, te das cuenta del camino recorrido, aún con sacrificios y no me importa nada más: es la mejor sensación que he tenido en toda la vida", dijo Yamina.



Es por esto, que Vendimia Solidaria continúa implementando este programa de becas y está abierta hasta el 20 de octubre la convocatoria correspondiente al ciclo lectivo 2018. Las becas están destinadas a personas de entre 18 y 40 años, con secundario completo, que posean reales ganas de estudiar y cuya situación económica no se los permita.



Todos los que tengan ganas de estudiar, de profesionalizarse y quieran postularse, pueden hacerlo llenando el formulario de admisión que se encuentra disponible en la página web de Vendimia Solidaria, www.vendimisolidaria.org.ar, o bien retirarlo de 9 a 17 en calle Lisandro de la Torre 150. de Ciudad, donde funciona Vendimia Solidaria. A esa dirección deberán remitir después toda la documentación solicitada.



"Mi consejo es que aquellos que quieran inscribirse en las becas no tengan ningún prejuicio, ningún temor, porque si uno realmente quiere estudiar hay personas u organizaciones como Vendimia Solidaria y Fundación Grupo América que pueden darte una mano para lograrlo. Y aquellos que la consiguen, que obtienen la beca, no la desaprovechen, no dejen pasar esa oportunidad de cambiar su futuro", concluyó Alejo Merino.