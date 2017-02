Ya se pueden reservar las entradas para la Vendimia en la web de Cultura

Desde este jueves se puede realizar la reserva de las entradas para el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia o sus repeticiones en la web de Cultura.



No se trata de una compra on line, sino que los tickets quedarán a disposición de la persona que ingrese sus datos personales. Hay un límite de cuatro por persona, que luego se deberán retirar y abonar en el Hipódromo de Mendoza.



En simultáneo, entregarán a razón de 120 entradas a cada municipio para que cada uno las ponga a la venta para el Acto Central, como una forma de darle lugar al público de todo Mendoza que asista a la primera noche, dado que, previo sorteo, será el que elegirá la Reina Nacional.



Las entradas podrán comprarse sólo en efectivo y aquellas que hayan sido reservadas y no abonadas, en el lugar y fecha indicados por el sistema, pasarán a formar parte del cupo de venta directa.



Los valores de las entradas para Vendimia 2017 son:



Acto Central (primera noche)



Malbec: $350.



Tempranillo: $280.



Cabernet: $110.



Torrontés: no se comercializan, es el sector para personas con discapacidad.



Bonarda: $95.



Chardonay: $95.



Segunda y tercera noche



Malbec: $270.



Tempranillo: $220.



Cabernet: $95.



Torrontés: no se comercializan, es el sector para personas con discapacidad.



Bonarda: $70.



Chardonay: $70.