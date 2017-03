Vendimia para Todos deslumbró con "Humanos y Divinos"

Como ya es costumbre, la Vendimia para Todos volvió a ser un éxito. Miles de personas disfrutaron del recital de Miranda!, del espectáculo central Humanos y Divinos y luego, de la fiesta electrónica a cargo de reconocidos DJ's. Después del show principal fueron coronados los nuevos reyes: Marcos Zalazar (23) y Malén Puga (20).



Apenas unos minutos después de las 23.30 comenzó el recital de la banda pop Miranda!, que fue la apertura de la fiesta y que hizo delirar al público durante una hora. Casi sin descanso fueron pasando los temas más populares del grupo, con algunas breves interrupciones del cantante Ale Sergi para agradecer la invitación al evento y para interactuar con el público, que respondió de gran manera.



Aunque las tribunas del estadio Arena Maipú no estaban repletas, en el campo sí hubo una buena cantidad de personas, que fue incrementando mientras transcurría el show.



Luego de que los músicos se retiraron ovacionados del escenario (circular con perspectiva de 360º ubicado en el medio del campo), pasaron unos quince minutos en los que el público aprovechó para descansar e hidratarse, mientras sacaban los instrumentos de la banda y dejaban todo listo para el espectáculo principal.

Humanos y Divinos comenzó a la 1 con un estadio mucho más lleno y no decepcionó en lo más mínimo al público. Sin nada que envidiarles a los grandes espectáculos internacionales, se logró revivir a los íconos de la comunidad LGBTIQ, representados por más de sesenta artistas, entre actores, cantantes, vedettes, bailarines y drags queens.



El show duró también una hora y contagió una intensidad que fue bien recibida por el público, que ovacionaba a los artistas.



En la fiesta tuvieron su espacio personalidades como Alejandro Magno, Prince, Marilyn Monroe, Alan Turing, Lady Di, Tom de Finlandia, Andy Warhol, Frida Kalho, Ricky Martin, Alaska, ABBA, Maddona y Freddy Mercury.



El cierre estuvo a cargo de uno de los organizadores del evento, Gabriel Canci, junto con la primera reina de la Vendimia gay y que se convirtió en un ícono de la comunidad en Mendoza, la Turca Ana Laura Nicoletti.

Con una lluvia de papelitos llegó el final y la presentación de los diez candidatos, cinco hombres para ser rey y cinco mujeres para ser reinas de la Vendimia para Todos 2017.



A través del voto electrónico se coronó a Malén Puga como reina, que obtuvo el 31,76% de los votos, y a Marcos Zalazar como rey, que se impuso con el 26%.



Tras los discursos de los reyes y con un estadio mucho más colmado, comenzó la fiesta al ritmo de los DJ's Tito Stigmato y Zero, el residente de la noche.