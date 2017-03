Tras la última inspección, la Fiesta de la Vendimia ya está confirmada

La Fiesta de la Vendimia está confirmada para la noche del domingo. La última palabra estaba del lado de los artistas luego de realizar una serie de pedidos para sentirse más seguros en el Frank Romero Day.



Luego de que un perito constatará que los requerimientos habían sido escuchados y cumplidos por el Gobierno, los artistas y bailarines comenzaron los ensayos generales en la noche del sábado.



Todo indica que el temporal desatado por la serie de incidentes ocurridos el jueves por la noche cuando una parrilla se desplomó sobre el escenario principal, provocando el colapso de una grúa en una de las gradas.



A pesar de las últimas maniobras del Ejecutivo, muchos artistas decidieron no participar y subrayaron el maltrato que han recibido por parte de las autoridades.



El gobernador había remarcado durante el Carrusel que a quienes no bailen no se les pagará los $15.000 del contrato.