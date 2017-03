Sexta crisis en la Fiesta Nacional desde 1936

La reprogramación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia para hoy domingo a las 22, tras el grave incidente del jueves con el cluster de luces y la grúa, no es un hecho menor. Muy pocas veces la celebración sufrió cambios. Hacía 15 años que algo así no pasaba, cuando por la crisis del 2001 el Acto Central se hizo en el Malvinas.





Lo sucedido podría hacer rodar cabezas pero el Poder Ejecutivo negó rotundamente esa opción

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó en su cargo al secretario de Cultura, Diego Gareca, dijo que "no tiene responsabilidad" y acusó a un "sector minoritario de los artistas vinculados al FIT y al Frente para la Victoria que han querido politizar la fiesta para generar un conflicto que no existe".

Nueve hechos que marcaron la histórica celebración



1940

Una fuerte tormenta obligó a la suspensión definitiva del Carrusel y el Acto Central, que de 1936 a 1962 se hizo siempre al aire libre, en distintas sectores del parque General San Martín y en el autódromo. Las lluvias obligaron a reducir todo a una cena con las candidatas en el Salón de los Espejos del viejo Plaza Hotel, hoy el Hyatt Plaza, donde se votó y eligió a la Reina. El inconveniente alumbró una idea que se convertiría en tradición. Para compensar la falta del Carrusel y el Acto Central por la lluvia, las autoridades decidieron hacer el día lunes un desfile de las reinas, al que llamaron el Corso de los Carros Alegóricos y que luego pasaría a conocerse como la tradicional Vía Blanca de las Reinas.



1956

En su vigésimo aniversario, la Fiesta de la Vendimia fue cancelada por primera vez. Las causas fueron las negativas consecuencias políticas y económicas que causó meses antes, en 1955, el golpe militar de la Revolución Libertadora al derrocar al general y ex presidente Juan Domingo Perón. La suspensión fue total, ni siquiera hubo elección, por lo que la Reina vigente del '55, Nélida Rotti, extendió su mandato por un año más.



1959

Otra vez la crisis económica, a la que se sumó la terrible epidemia de poliomielitis, golpeó a la Fiesta de la Vendimia. El Carrusel se suspendió y el Acto Central volvió a ser la víctima principal. Su realización fue apenas una versión austerísima y disminuida de la habitual, que se trasladó a la explanada de Casa de Gobierno.





El festejo, sin embargo, trajo una de las más emotivas definiciones por el cetro. Dos reinas empataron y las autoridades postergaron la definición con una nueva elección para el lunes, de donde surgió la ganadora.



1985





1987 Por segunda y última vez en su historia, la Fiesta Nacional de la Vendimia sería cancelada. El letal terremoto del 26 de enero, con epicentro en Villa Hipódromo, Godoy Cruz , que causó 6 muertos, más de 300 heridos y el derrumbe de miles de viviendas fue el causante de la suspensión definitiva de todos los actos. La Reina vigente era la de 1984, pero como se casó, renunció al título y fue coronada su virreina, la que ostentó el cetro vendimial durante todo 1985.

Fue el año en que surgió uno de los primeros conflictos con los artistas, situación que pasó a ocupar desde entonces un lugar relevante en la celebración de la Fiesta Nacional.





Por primera vez, el Acto Central sería televisado, lo que provocó que los artistas reclamaran un cachet más alto, un plus por la transmisión.



El Gobierno provincial finalmente accedió, duplicando prácticamente la suma original y salvando la realización del Acto Central, que se había visto amenazado.



2002

La Vendimia no fue ajena a la peor crisis económica, social y política de la historia argentina moderna: la crisis del 2001. Jaqueado por la falta de fondos y ante rumores de algún tipo de boicot, el gobierno de Roberto Iglesias trasladó el Acto Central al estadio Malvinas Argentinas, donde se hizo una austera celebración con la mitad de los artistas que habitualmente actuaban.



2003

Otro conflicto con los artistas amenazó con dejar la Fiesta sin Acto Central. Los actores, músicos y bailarines se declararon en huelga la noche antes del espectáculo y no hicieron el ensayo general. Reclamaron un aumento del cachet y la advertencia fue precisa: no hay Fiesta si no hay arreglo. Esa madrugada el conflicto se resolvió con un incremento del pago y el Acto Central se realizó con normalidad.



2011

En un hecho sin precedentes, los artista voltearon con una huelga por primera vez uno de los actos principales de la Vendimia.





Fue en la repetición del domingo del Acto Central, cuando un par de horas antes de arrancar los artistas se enfurecieron porque no había entradas libres para sus familiares, como se acostumbraba desde hacía 20 años. La demanda, bajo advertencia de que no saldrían al escenario, se hizo minutos antes de que arrancara la repetición. Los artistas finalmente no salieron y el secretario de Cultura, Ricardo Scollo, salió al escenario a pedirle disculpas al público por lo ocurrido. Un torrencial diluvio se vino a renglón seguido, como si el cielo se hubiera aliado con los artistas, lo que canceló el recital que estaba previsto. Al día siguiente, el gobernador Celso Jaque anunció que por la conducta de los artistas, la segunda repetición no se hacía, presentándose sólo los recitales programados.



2017

El jueves pasado, la caída de una gigantesca parrilla de luces sobre el escenario en el que los artistas estaban ensayando y el posterior vuelco sobre las gradas vacías de la grúa que sostenía la parrilla fue un golpe letal para el espectáculo que estaba en preparación. El gobierno de Alfredo Cornejo se vio obligado a posponer el Acto Central para hoy, para garantizar la seguridad y reprogramar algunas escenas.

Cornejo aseguró que "no hubo más remedio que cambiar el día".