Renata Rizzato: "Sería un sueño bailar en el Acto Central"

Renata Rizzato es la reina de Luján de Cuyo.



Edad: 19



Estudios: 2° año de Licenciatura en Danzas Es profesora de danzas urbanas



Representó a: Vistalba



Situación sentimental: de novia hace tres meses con Matías



Altura: 1,68



Ojos: marrones



Cabello: castaño claro



Familia: papá Gustavo (43), mamá Mariela (43), y sus hermanos Regina (12) y Tomás (20)





Me presenté porque



quería participar en Vendimia desde otra perspectiva, no ser sólo parte del publico,

y me motivaron mi familia y mis amigos.



La gente debería votarme porque



represento a Luján, capital del Malbec, uno de los mejores productores y de los más grandes.



El rol de la Reina debería ser



el de funcionar y ser un nexo entre las autoridades, el gobierno, los productores y los trabajadores de la vid.



En 10 años me veo como



profesora de danza, teniendo mi propia academia, una importante, que te pueda ayudar y certificarte para el futuro. Me gustan las danzas urbanas y me encantaría capacitarme en Nueva York.



La Vendimia no es un concurso de belleza porque



también se tiene en cuenta la inteligencia y la pasión que tenga cada uno por Vendimia. Para mí se puede disfrutar desde diferentes aspectos, como por ejemplo desde el arte.