Reinas distritales de Guaymallén, las que más aprovechan los cambios vendimiales

El 22 de febrero se realizará la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén, con una particularidad. El municipio es uno de los que más casos adaptados al nuevo reglamento presenta, con candidatas que ganaron en sus distritos y están cerca de los 30 años, como también con una modelo de talles especiales.



La nueva reglamentación no restringe la participación de chicas de baja estatura, mayores de 25 años, casadas, con hijos o embarazadas durante el mandato, y además contempla la apertura a mujeres trans que en su documento acrediten el género femenino.



Estas modificaciones, que despertaron polémicas, podían o no ser adoptadas por los municipios, que tienen su propio reglamento. En el caso de Guaymallén, la apertura se concretó y en esta primera edición vendimial ya se presentaron casos novedosos.



Los más representativos son los de Nidia Andrea Tristán, de 29 años, representante del distrito Capilla del Rosario, y Gimena Soledad Almando, de 28 años, reina de La Primavera.



Las otras tres chicas son Diana Paola Arabel, de Kilómetro 8; Yanina Valeria Moreno, de Nueva Ciudad, y Estefanía Alejandra Correa, representante de Colonia Segovia. Todas ellas tienen 24 años, es decir, casi en el límite con la edad permitida en el reglamento viejo, aunque por encima de la edad habitual de las candidatas al cetro nacional.



Además, Estefanía Correa es la primera modelo de talles especiales en ser elegida por un distrito y su caso se hizo conocido en las redes sociales y en los medios, generando controversia a principios de diciembre de 2016.



Diario UNO intentó comunicarse con las candidatas a la corona provincial, pero por una ordenanza municipal del 2010 ninguna soberana distrital puede hablar individualmente con la prensa. Según versa el texto, "por ningún motivo podrá hacerse promoción individual de cualquier naturaleza, salvo que la promoción sea oficial del municipio y sea para todas las candidatas distritales".



En caso de que lo hiciera, se advierte de que podrá ser sancionada con un apercibimiento hasta la destitución, en cuyo caso asumirá la corona distrital la virreina.



Buenos comentarios

Las repercusiones, sobre todo en las redes sociales, fueron altamente positivas. En la página de Facebook del municipio, donde subieron las fotos presentando a cada una de las reinas distritales, los comentarios fueron, generalmente, apoyando a las candidatas.



Sin embargo, también hubo algunos comentarios negativos, donde se reprochaba la edad de las soberanas más grandes y pidiendo que se dejara lugar a chicas más jóvenes.



"Gracias a todos por sus bellas palabras. Contenta y feliz por su apoyo. Se los quiere", comentó Tristán luego de más de 70 opiniones en su foto, mientras que Almando no realizó un comentario en particular, sino que agradeció a cada uno de los que la apoyó en su sueño vendimial.