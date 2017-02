Carolina Cordero, la reina de la Vendimia de General Alvear, es una de las aspirantes al cetro nacional.

Perfil

Me presenté porque...

desde chica siempre soñé con ser reina, me buscaron en 2012 pero era muy chica. La Vendimia está muy a flor de piel en Alvear y siempre admiré a las reinas; antes no acepté porque no me sentía en la edad justa.





La gente debería votarme porque...

tengo muchos proyectos, como apoyar a los agricultores. Me gustaría impulsar el cuidado del ambiente y todo lo que se está haciendo en la provincia con los parques solares, impulsar campañas de cuidado del agua.





El rol de la Reina debería ser...

el de una embajadora cultural, tiene que conocer la provincia para poder promocionarla. Y también estar para aquellos que lo necesiten, porque con los atributos podemos gestionar o tener más llegada y ser escuchadas para ayudar a quien lo necesite.





En 10 años me gustaría estar...

en algún cargo ejecutivo en la educación, alguna supervisión, creo que la base de la sociedad tiene que ser gente pensante y que para eso hace falta educación.