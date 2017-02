"Que amen Vendimia hasta que les transpiren las manos"

"Este trabajo no es full time, es full life", asegura acerca de su vínculo con la Vendimia. Cuenta que sus padres eran bailarines, que se conocieron en el escenario y que, también por eso, ama a esta fiesta. De su pasión nace el principal deseo que tiene cada vez que se corona a quien represente a Mendoza. "Quiero que amen la Vendimia hasta que les transpiren las manos", confiesa Alejandra Gamboa, la experimentada coordinadora de reinas.



Su currículum la respalda. Acompañando a la Reina y Virreina nacionales lleva 12 años (no consecutivos, por una decisión política), pero suma 23 en total dedicada a los reinados. Hoy, entre otras responsabilidades, asume que tiene la de preservar el ícono de la Reina como embajadora de la provincia. "Porque no sólo va a un acto vestida de reina", aclara quien es la primera en sentarse a hablar con las elegidas después de la coronación.



"Les digo qué podemos hacer y qué no de ahí en más. Pero con pautas claras y, ante todo, con la verdad. Yo priorizo el respeto. He tenido la suerte de decir siempre lo que me parece. Pero a mí me gusta que las chicas se luzcan", detalla.



Para que esto último ocurra, Gamboa busca estar en todos los detalles. No sólo en el armado de la agenda para que asistan las chicas –como las llama– a eventos o para que viajen, sino que también coordina los turnos en peluquerías o con los locales que las visten, y hasta genera espacios para convocarlas a que participen en actividades más sociales.



"Tuve que contenerlas cuando salimos, aunque yo también lloraba", confiesa sobre uno de los momentos más emotivos que vivió en los últimos meses, junto con Giuliana Lucoski y Rocío Fuster, luego de visitar a los niños internados en el área de Oncología del Notti. Hasta allí llegaron alentadas por el dibujo de una de las pacientes en el que aparecía de la mano de una reina.



También está atenta a lo que sucede en las fiestas distritales, que dice son la célula de la Vendimia. Por eso no dudó en llamar a Estefanía Correa, la modelo curvy y candidata para Guaymallén por Colonia Segovia, al otro día de que diera qué hablar, tras romper con el estereotipo de las soberanas flacas. "Le pregunté hasta qué punto esto le hacía bien o mal. Es excelente chica y lindísima, pero su discurso estaba virándose a la equivocación porque no hay que perder de vista el problema de salud", cuenta sobre su charla con "la Estefanía", dejando entrever la confianza que toma hasta con las candidatas a los cetros comunales.



Empezarlas a capacitar desde julio adelanta que es uno de los objetivos a corto plazo. "Es fundamental trabajar antes. Que digan: yo me capacité para reina. Hablar de emergentología, de sismos, de incendios, cosas que nos tocan en lo habitual".



Es que defiende la postura de que la reina tiene que estar informada. "Las chicas, lo primero que hacen en la mañana es leer los diarios o mirar algún noticiero. Mendoza no es sólo vino. Es turismo, nieve, congresos", describe. "Hace rato que la Vendimia tiene embajadoras culturales", asegura, y se remonta a que así se propuso 17 años atrás, cuando ella pasó de trabajar en Ceremonial y Protocolo de Capital (estuvo de 1987 a 1999) a la gobernación junto con Roberto Iglesias. En la gestión del ex gobernador asumió como coordinadora general. Generosa, recalca que mucho se lo debe a quienes estuvieron antes y que fueron sus maestras. Ese cargo ocupó hasta el gobierno "siniestro" –como lo define– de Francisco Pérez, que la remplazó 4 años. "Está excelente que te separen, lo feo fue el modo. Me enteré por un periodista", recuerda, pero destaca que jamás se despegó de Vendimia. El secretario de Cultura, Diego Gareca, la convocó para reasumir.



–¿Desafíos para esta edición?

–Que haya que cambiar la forma de promocionarlas, porque las vota el pueblo. Ahora hay que salir a ganarse el voto a la calle. Ves las estrategias y proponen un torbellino de ideas. Para la convivencia, el nuevo hotel es más cómodo y tendrá un salón donde recibir familiares.



–¿Avala los cambios?

–Son muy positivos. Hay que abrir la cabeza. Es lo que nos pasa en la vida, ¿porqué no también aggionar nuestro reglamento?