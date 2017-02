"No podemos ir a sonreír y nada más, la vida de una reina no es sólo ser una cara bonita"

Daniela André es la reina de la Vendimia de Godoy Cruz.

Perfil

Me presenté porque...

siempre quise hacerlo desde chica. Mi abuela

Nely me empujó este año para que me presente, ella me dijo y fui el último día a inscribirme.





Al público que vota le diría que...

desde ya me pueden escribir con lo que necesiten, con sugerencias. Tengo un proyecto para ayudar a los trabajadores golondrina para mejorar la calidad de vida.





El rol de la Reina debería ser...

el de ser un puente, una forma de ayuda a la gente para llegar a los funcionarios, a los municipios. Me encanta el rol solidario.





La Vendimia no es un concurso de belleza porque...

tiene que estar preparada, tiene que saber expresarse, hablar con la gente. No podemos ir

a sonreír y nada más, la vida que hay después no es sólo para una cara bonita.





Ni una menos...

me parece que a veces hay mucha hipocresía, porque sale en las portadas un femicidio y después más abajo la mejor cola de una vedette.