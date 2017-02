Lucía Martínez es la reina de la Vendimia de San Rafael y aspira al cetro nacional.

Perfil

La gente debería votarme porque...

estoy muy comprometida con lo social, y con los agricultores, me gustaría vender turísticamente a la provincia.





El rol de la Reina debería ser...

el de promocionar, defender los derechos de los agricultores y de las franjas más vulnerables de la sociedad, que son las mujeres y los niños.





En 10 años me gustaría estar...

en un equipo de investigación en el Conicet, me gustaría seguir una carrera de investigadora. Quiero ser una mujer autónoma e independiente y devolverle a la sociedad lo que me dio con la educación pública.





La Vendimia no es un concurso de belleza...

me presenté para romper el estereotipo, para aportar contenido cultural, idas proyectos y valores. No sé si la palabra "reina" ya no es caduca, la palabra representante me parece más adecuada.





Ni una menos...

participé en todas las marchas, soy activista de los derechos de la mujer, hay que desnaturalizar la violencia de género.