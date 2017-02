Me presenté porque...

siempre me gustó todo lo que es Vendimia, mi papá es enólogo y dos de mis hermanos también estudian enología, entonces en mi familia siempre se vivió desde adentro. Mi papá nos inculcó esto.

La gente debería votarme porque...

el departamento que represento es un gran departamento, sobre todo en este tiempo, que

hace poquito fue el bicentenario. Creo que el voto popular es lo más correcto.

Uno de los roles de la reina debería ser...

el de educar. Creo que es esencial hacerlo sobre el cuidado del agua, porque si no fuera por ella Mendoza es un desierto y no se podría llevar a cabo la producción. Hay que educar sobre el tema del vino también, que no sea sólo destapar una botella.