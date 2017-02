"Me gustaría difundir todo lo que es el patrimonio arquitectónico de la provincia"

Yanina Moreno



Edad: 25

Estudios: arquitecta

Representó a: Nueva Ciudad

Situación sentimental: de novia, hace 6 años, con Nacho

Altura: 1,65

Ojos: verdes

Cabello: castaño claro

Familia: mamá Gabriela (50), papá Alberto (53), sus hermanos Renzo (21)y Agustín (19)



Me presenté porque



a los 19 fueron a buscarme, pero yo quería terminar la carrera. Una vez que me recibí me sentía más capacitada para asumir el compromiso.



La gente debería votarme porque



me siento preparada, siento que puedo ayudar, me parece una buena instancia para poder relacionarme con la gente, hacer trabajos sociales y tener participación ciudadana.



El rol de la Reina debería ser



el de una embajadora, que no sea sólo una imagen y que tenga una buena preparación. Me gustaría poder darle mucha importancia a todo lo que es el patrimonio arquitectónico de la provincia.



La Vendimia no es un concurso de belleza porque



se le está dando otro giro. Por ejemplo, en las Vendimias distritales nos hacían pasar al escenario y exponer un tema.



Ni Una Menos



estamos demostrando que algo más pasa, tiene que haber una concientización. Hemos logrado muchas cosas; el cambio está en la inteligencia, en demostrarle al mundo quién sos.