Macedo en Mendoza: "Me casé con un hombre que le cambia la vida a la gente"

Isabel Macedo, la actriz de televisión y primera dama de la provincia de Salta, estuvo presente en el Carrusel de la Vendimia y desde el palco oficial, demostró que con el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey todavía están de Luna de Miel.



A menos de un año de casados, ella aseguró: "Juan Manuel es la persona más segura que conozco. Ve mi novela todas las noches y no se pone celoso con ninguna escena de amor".



Sobre cómo conjugan las cargadas agendas de sus profesiones, ella agregó: "Cuando he tenido alguna presentación, él se ha hecho el tiempo de venir. Yo lo acompaño muchísimo, pero es una elección de vida porque él es alguien que transforma el lugar en el que vive y que cambia la vida de la gente. Eso me parece súper admirable y quiero estar para verlo".



Consultada sobre qué cambió en su vida a partir de que empezó a pasar más tiempo en Salta, Macedo fue categórica: "Vivo comiendo empanadas y tomando vino. Creo que la gente piensa que estoy embarazada porque desde que me casé, engordé cuatro kilos, que para mí me quedan bárbaros".



Recientemente, Macedo estuvo en Nueva York, acompañado a Urtubey en un viaje oficial. Allí, ella aprovechó para pasar tiempo con su amiga, la también actriz Carla Peterson.



Juntas, aparecieron en la novela "Guapas" que se vio por El Siete Mendoza.



En cuanto a su relación con la esposa de Martín Lousteau, indicó: "Somos muy amigas, la respeto mucho como artista. Es muy loco encontrarnos de golpe con que justo su marido trabaja como embajador y yo acompaño al mío por trabajo. Son encuentros especiales porque vivimos lo mismo".



Por estos días, la morocha de 41 años, quien fuera novia de Facundo Arana por una década, protagoniza la novela "Amar después de amar".



Producción periodística: Selva Florencia Manzur