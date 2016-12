La Virreina Nacional, contra algunos cambios en la Fiesta

La Virreina Nacional de la Vendimia, Rocío Fuster (20), se mostró en contra de algunos cambios en el Acto Central, como la inclusión de la reina de Capital en la elección y de que se elimine el rótulo de reinas por el de representantes.





Su mandato está llegando al fin y a modo de balance dialogó con Diario UNO acerca de esta gran experiencia que le tocó vivir desde el día en que la coronaron.

En cuanto a su futuro, está segura que de alguna manera seguirá ligada al inacabable mundo llamado Vendimia.





–¿Cómo sintetizarías tu año?

–La verdad es que no me esperaba nada de lo que pasó, empezando desde la coronación departamental. Fue un cambio a la hora de tomar decisiones, de qué hacer con mi vida, con los estudios y los mandatos, pero por suerte pude llevar todo a la vez.





–¿Es un cambio muy abrupto el de ser elegida?

–Antes de Vendimia veía la vida de otra manera, pensaba en recibirme y después ver qué salía. Pero Vendimia me abrió la cabeza totalmente, cambiaron mis objetivos y mi forma de vida. Los viajes me enseñaron muchísimo.





–¿Tuviste ayuda para poder seguir con todo?

–Sí, me apoyaron tanto desde el Terciario de Lavalle donde estudio como desde el Gobierno a través de Cultura y Turismo. Siempre me dieron una mano acomodando los horarios, por ejemplo para las salidas de viaje arrancando a la noche así no perdía el día de cursado. Fue un trabajo en equipo muy grande.





–¿Para tu familia también fue un cambio?

–Si bien nosotros por la cosecha y el baile siempre estuvimos ligados a Vendimia, nunca vivimos algo tan cercano como el del trajín de una reina. A todos les gustó y me pudieron acompañar en todo momento. Tengo tres hermanos varones, dos gemelos de 18 y uno de 23, que son como mis guardaespaldas, y a mi mamá y mi papá.





–¿Cómo fue para tu grupo de amigos?

–No había experiencias previas así es que costó organizarnos. Por ahí se fijaba una fecha para algo pero yo justo tenía un evento y tenía que cancelar. Al final, soy yo la que avisa qué día podemos y ahí nos vemos, pero son todos muy buenos y me acompañaron siempre también. Entre el cronograma de Virreina, de reina departamental, la facultad, la familia y los amigos, el tiempo no sobra.





–¿Ser reina de Lavalle también te demandó mucho tiempo?

–Sí, pero creo que ser reina de Lavalle es lo más lindo que me pudo pasar. Es un departamento que vive de Vendimia, entonces para mí poder representar el trabajo de todos los lavallinos fue algo increíble y nunca lo voy a olvidar. Además, el cariño de los vecinos es inmenso, todos me saludan con una sonrisa. Lavalle es un pueblo tan grande pero tan chico a la vez que es como una gran familia, y te lo hacen saber.





–¿Qué es lo mejor que te tocó hacer?

–En primer lugar, le agradezco a Giuliana (Lucovski, la soberana nacional) pues de no haber sido por ella quizás no hubiera tenido tanto lugar. Gracias a ella pude acompañarla siempre en los viajes y nunca me dejó de lado, todo lo contrario, siempre fuimos como un equipo donde las dos representábamos a Mendoza en cada promoción.





–¿Viajaste mucho con Giuliana?

–Sí, ella siempre pidió que yo la acompañara. Pudimos viajar mucho dentro de la Argentina, que está muy bueno, y en algunos viajes al exterior. Jujuy fue muy lindo. También Río Negro, donde fuimos a Las Grutas, y Bariloche. Además fuimos a ferias en Buenos Aires, Córdoba y Gramado, Brasil. Además, viajé a Chile con el departamento de Lavalle.





–¿Quién es tu coordinadora?

–Mónica Boriero ha sido una segunda mamá este año. Siempre organizando todo para que no me faltara ni me olvidara nada, buscando y llevando cosas para todos lados, siempre facilitándome todo. Agradezco que nunca me dejó sola.





–¿Ya están palpitando el final?

–Comenzó la nostalgia con las vendimias distritales, pero lo voy disfrutando porque lo vivo desde el otro lado. Yo las veo a las chicas igual de nerviosas que como estaba yo y me gusta aconsejarlas o contarles cómo es. Es algo muy lindo poder acompañarlas en este proceso hasta la Fiesta Nacional, porque aparte a algunas ya las conozco desde antes.





–¿Cómo esperas las fiestas que vienen?

–Esta Vendimia viene con muchos cambios, esperemos que siga arraigada a la cultura y la tradición que todos los mendocinos tenemos. Espero vivirlo con mucha alegría y llevarme un hermoso recuerdo junto a Giuliana. Quiero disfrutar desde la primera Vendimia distrital hasta el Acto Central.





–¿Hubo cambios que no te gustaron también?

–Yo no estoy a favor de que la reina de Capital compita en la elección, no por tener algo en contra de las chicas, sino porque tanto por cultura como por tradición vendimial ellas fueron las anfitrionas y embajadoras. Creo que eso se irá perdiendo, lo que no me gusta mucho, porque las perjudicadas serán las reinas. Esperemos que sea para bien, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Tampoco me gusta la idea de que se llame "representante de", en lugar de reina o virreina. Una vez que viajás, sos embajadora de la provincia y no hace falta cambiarle el nombre. Tampoco le veo la parte violenta que muchos dicen, al contrario, siento un orgullo.





–¿Deberían darles más herramientas a las reinas?

–Sí, lo bueno es que eso se va a hacer. Ahora cada reina distrital debe tener conocimientos básicos de todo el departamento, luego al ser elegidas departamentales van a ser instruidas sobre todos los aspectos salientes del municipio. La idea es que todas tengan el mismo conocimiento y no haya diferencias entre departamentos.





–¿Te ves cerca de Vendimia en un futuro?

–Yo estoy ligada a Vendimia desde que nací, por mis abuelos y mi papá primero, y hoy como Virreina Nacional del 2016. No sé qué pasará, pero seguramente siga ligada a este mundo.