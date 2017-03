La primera Reina Nacional elegida por el pueblo y la más parecida a él

Por el horario, la siesta ya está terminándose. Aún así, en esa zona del centro de Maipú no hay más ruido en la calle que el de una máquina usada eventualmente para reparar el asfalto. Adentro de esa sencilla casa de la calle Libertad, también está todo en silencio. Lo más cercano a un ruido, es el que uno imagina que hicieron esa docena de bombos y platillos apoyados sobre pancartas y apilados en un garaje, como descansando del trajín que tuvieron desde diciembre hasta el domingo pasado, incluso.



La misma tranquilidad que se percibe en esa típica cocina de mesas con fruteras en el centro, y en la que no hay más luz que la que entra del sol por la ventana, es la que transmite Victoria Colovatti (20), la recientemente electa Reina Nacional de la Vendimia. La primera elegida únicamente por el público. "Por el pueblo", como dijera ella al saludarlos luego de que Giuliana Lucoski le traspasara la corona.



Que a él se debe es lo que remarca en cada afirmación la bella morocha de ojos celestes, que tiene algo más en común con ellos que ser su elegida. Si no fuera por su llamativa belleza y sus condiciones, pudo haber sido quizás uno de los mendocinos que llegara el domingo al Frank Romero Day con la ilusión de que, azarosamente y por la numeración de su DNI, pudiera sufragar a favor de su candidata preferida.

Es que la Colo, como le dicen desde la niñez por la abreviatura de su apellido, es parte de una familia tipo de las que representan el espíritu popular y el fanatismo que despierta la Fiesta Nacional de la Vendimia en la mayoría de los mendocinos. De esas en las que sueñan con que la niña pase de ser la nena bonita del barrio a la Reina Nacional.



Vicky, como la nombraron mucho en estos últimos meses, fue de los niños que esperaban con ansias agarrar alguno de los souvenirs o las frutas que tiraban las reinas durante el Carrusel, al que varias mañanas de sábado llegó junto a su hermano mayor, luego de que sus abuelos Pocha y Aldo los subiera a un colectivo de línea y los llevara al desfile de carros.



A la noche, esos sábados vendimiales, las rutinas se repetían casi siempre desde la casa, delante del televisor, mientras todos sentados llevaban el recuento de votos y apostaban por quién sería la nueva reina. "Siempre queríamos que ganara la de Maipú. Pero nos gustaba apostar por una. Mi mamá siempre le pegaba", recuerda como anécdota de ese entonces.



Pero también supo, en varias oportunidades, disfrutar de la Fiesta desde las gradas, a las que llegó con sus abuelos y tíos para vivirla en vivo y en directo. Como cuando fue elegida Jesica Tolín, una de las reinas que le llevó la corona nacional a Maipú en 2001. De las vivencias que le compartió su tía Marcela Lidia Marcón –reina departamental de 1991- y de esos momentos en el anfiteatro guarda más que recuerdos, ya que tiene fotos analógicas de hace 16 años, en donde aparece junto a sus primos esperando por el espectáculo.



Junto a ellos confiesa que vivió esas experiencias, además de lo mejor de su infancia. "Somos varios de la misma edad. Somos más primos pero con los de la misma edad nos juntamos mucho. Antes jugábamos, ahora salimos a tomar algo o a bailar porque somos muy unidos", dice y detalla que las tardes maipucinas de la niñez se repartían entre la escondida y el fútbol, frente al que no le quedaba más remedio que mirar desde afuera.



"Es que no me gusta el futbol", asegura, a pesar de que su papá Flavio Colovatti fue un reconocido jugador de Maipú y Luján y que ahora está como director técnico al frente de las inferiores de Guaymallén. "Sí me llevó a la cancha cuando era chiquita pero ya ni me acuerdo. En la secundaria yo era muy buena alumna y me iba re bien en todas las materias, excepto en Educación Física", señala para asegurar que lo de ella no es el deporte y que siempre prefirió el baile. Tomar clases, pero no ir a boliches.



A esto último lo reafirma, demostrado nuevamente en sus respuestas que es sencilla y de perfil bajo. "Soy más de una charla entre medio de un mate o algo para tomar que salir a bailar. Pero tengo amigas muy fiesteras y a veces me terminan llevando", relata sobre lo que prefiere a sus 20 años, recién estrenados. Los cumplió hace justo una semana, el día en el que la coronaron.



Según cuenta, sus días venían siendo hasta entonces los típicos de una joven familiera y de entrecasa. De alguien que disfruta de los mates de su mamá Fernanda o de su abuela Chiquita, con las que vive junto a sus dos hermanos, Julián (21) y Bautista (7). "Con el más grande es muy compinche y con el chiquito muy madraza", agregaría después su madre, sobre la relación de Victoria con sus hermanos.



En su rutina también estaba el dormir una siesta después de almorzar con ellos, dejando atrás el cursado en la Universidad del Aconcagua, adonde empezará el tercer año de Psicología, y adonde llegaba todas las mañanas en colectivo.



Sus tardes, completa, eran destinadas a realizar tareas de la facultad y a estudiar, y los fines de semana ideales para irse a la casa de su papá –sus padres están separados- en Luján. La mayoría de los domingos, para disfrutar de un asado familiar, que es lo que le encanta compartir con los suyos.



Que es tímida es otra de las características con las que se define y también lo refuerza en sus dichos. "Las amigas de la secundaria son las que hoy tengo. No soy de tener tantos amigos. Son siete ellas y un amigo que tengo de toda la vida. Y no hay más. Con ellos tengo los mejores recuerdos de la secundaria. Uno de los más significativos fue cuando me presenté de reina para los estudiantes. Casi me obligaron", detalla. Por ese entonces, en el 2013, Victoria tenía 16 años y confiesa que se anotó porque era parte de las actividades típicas de la semana estudiantil, pero que nunca se imaginó que iba a ser electa reina provincial y que, luego, iba a llegar a obtener la corona nacional.



El camino hacia el cetro mayor

Haber sido elegida la estudiante más linda del país sería el primer guiño para acercarse de otro modo a la Vendimia que, desde chiquita, siempre admiró. Es que tuvo la oportunidad de ser invitada como reina de la juventud y se sintió muy bien. Cuenta que fue cuando empezó a pensar que quizás podía aspirar en algún momento a ser la más linda también de esa Fiesta.



"Cuando terminé la secundaria, ya a los 18, sabía que no me iba a presentar porque era muy chica. Y por eso también lo dudé este año, pero hablé mucho con mi familia y mis amigos y un día me levanté y me fui a anotar", comenta la joven sobre cómo se inició su recorrido real, previo a que fuera la candidata de Ciudad que le sacó 37 votos de diferencia a su virreina, para consagrarse como la nueva esperanza de los maipucinos.



Que fuera la primera de las fiestas departamentales les convino para iniciar la campaña de difusión, cuando recién se supo que este año sería la primera vez en que elegiría el público. "Quisimos innovar. Como estrategias les pedimos saludos a los famosos de Maipú, como Marco Antonio Caponi y Mike Amigorena y a Pablo Echarri. No porque ellos dijeran que me apoyaban iba a ser la reina, pero era una manera de atraer al público", expresa sobre las estrategias que desarrollaron, además de las fotos y de los recorridos que hicieron por la calle. "Era importante que la gente te viera de cerca", asegura sabiendo que su belleza, simpatía y sencillez podía ir cautivando al ciudadano común, aunque ella descreyera en un principio de lo democrática que podía ser esa elección.



"Nunca estuve muy de acuerdo con que se entregaran todos los votos al público, sobre todo por las chicas que estaban más lejos", dice, aunque después fue cambiando su visión.



"En la Vía Blanca y el Carrusel me di cuenta que cuando la gente le gusta la reina va a apoyarla, no importa de dónde sea. Me pasó que me decían 'soy de tal lado, pero igual voy a apoyarte'". Fue recién en esos dos eventos clásicos de la previa a la gran elección, cuando asegura que se dio cuenta que podía ser la nueva Reina Nacional. "No me tenía fe. Te lo pueden contar todas las de mi equipo. Me amenazaban si otra vez les decía que no iba a ser yo. Me di cuenta que con un simple hola, un beso, un saludo, la gente se volvía loca. Empecé a creerme eso de que capaz que la gente quería que sea yo".



Que estaba como obnubilada y no entendía qué pasaba, mientras su papá le gritaba eufórico desde abajo del escenario, es lo que recuerda del momento en el que Maipú se repitió más veces en la voz de los locutores. Recién al otro día dice que pudo llorar, por una mezcla de sensaciones.



Sabe que el desafío es grande e importante, pero asegura que le puede aportar a este año de reinado la autenticidad de una joven que no piensa cambiar ni su sencillez, ni su humildad y que evitará siempre la polémica. Por eso, cuando hace unos días aparecieron unas supuestas fotos hot de ella, no se inmutó mucho. "Mírenme. No soy la de las fotos", bromeó y señaló su cuerpo menudo, tomándose con gracia las publicaciones.



Sí se animó a hablar al respecto de lo que se piensa en alusión a los cuestionamientos que últimamente se le hacen a este tipo de concursos que habla de una cosificación de la mujer. "Para mí no pasa eso. Últimamente no piden sólo belleza, sino que la gente quiere que ser bella sea una de las cualidades, pero también que sepa expresarse, que estudie, que sea buena persona. La reina no sólo va y se pone delante de una cámara y sonríe. Yo me voy a encargar de que la gente conozca lo que se hace durante todo el año", aclara.



"Quiero que me recuerden como la reina que siempre estuvo con la gente, que fui elegida por ellos y a ellos me debo. Les quiero devolver el cariño que me dan. Desde un principio en Maipú dije que iba a trabajar en lo solidario con ellos y ahora va a ser así en la provincia", cierra con respecto a sus primeras expectativas con el cetro más codiciado de Mendoza.



Detrás de Victoria aún no hay títulos universitarios, ni de idiomas. Tampoco viajes por el exterior, ni autos propios, ni una vida de lujos. En su hablar no hay verborragia, porque tampoco hay vanidades ni pretensiones de sobresalir. Pero sí hay mucho por delante para esa Victoria que ya representa a los mendocinos. Y su tranquilidad se contagia para confiar en que la nueva Reina Nacional de la Vendimia, la que eligió el pueblo, tiene el compromiso, las condiciones, la curiosidad por aprender y las ganas suficientes parar ser una digna embajadora de su tierra.