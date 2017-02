Josefina Hisa es la reina de la Vendimia de Tunuyán.

Su perfil

Me presenté porque...

hace muchos años que me llaman, pero antes no quería por los estudios. El año pasado me preguntaron y me llamaron del Rotary Club y ellos me lo ofrecieron. Lo pensé un poco y me decidí.





La gente debería votarme porque...

me gustaría poder trabajar con ella, ser un nexo entre sus necesidades y el gobierno.





El rol de la Reina debería ser...

bastante amplio, desde ayudar a los productores, tener un rol solidario, estar también en la difusión de nuestro turismo, nuestra provincia. No quedarse sólo en un ámbito, sino también desempeñarse en todo lo que Mendoza necesite.





La Vendimia no es un concurso de belleza porque...

la mujer que se elige es un símbolo de la cultura, del trabajo de un pueblo, de una tradición. Ahora con los cambios en el reglamento y que nos elige el público es importante que nos conozcan porque la Reina no tiene que ser sólo bonita.