"Hay que ir despolitizando la Fiesta de la Vendimia"

"Hay que ir despolitizando la Vendimia. Tenemos que revisar tanto lo de la COVIAR como el tradicional almuerzo de las fuerzas vivas, que ahora es de Bodegas Argentinas, porque lo estamos llenando de mensajes políticos, cuando en otros lugares del mundo las fiestas son fiestas", comenzó diciendo ayer el gobernador Alfredo Cornejo cuando arribó al teatro griego para participar en la accidentada Fiesta Nacional de la Vendimia.



Después de pedir disculpas a los turistas que debieron devolver las entradas tras la suspensión de la fiesta central, el primer mandatario eludió hablar de temas exclusivamente políticos como es el conflicto con los docentes que promete frustrar hoy el inicio de clases, pero sí aseguró que buscará a futuro cambiar el cronograma completo de Vendimia. "Tenemos que hacer más corto el Carrusel o empezar más temprano, en el Anfiteatro hay que hacer cambios, es complejo agrandarlo por el lugar en que está enclavado, pero tenemos que pensar en un elenco más chico", esbozó Cornejo, mientras recordó que por primera vez el pueblo votó la reina, tal vez sin saber que en la carpa en donde se hacía ayer la votación primó la desorganización.





El accidente se politizó

Sin chances de esquivar el tema del accidente de la grúa que hizo que varios artistas se negaran a actuar, por el peligro al que se los expuso, Cornejo admitió: "Yo me pongo en sus lugares y la gente que se sintió afectada psicológicamente va a cobrar, pero también creo que se ha tomado a los artistas como un actor único y el sector de los folclóricos que no tiene sindicato siempre estuvo dispuesto a actuar", comenzó diciendo el jefe del Ejecutivo y resaltó: "Es evidente que hubo una politización de esto, en la asamblea de la explanada de la Comuna de Ciudad, que duró 5 horas, cuatro se las pasaron insultando al presidente Mauricio Macri, que en esto no tenía ninguna responsabilidad".





La agenda inmediata

La Vendimia pasó, y el Gobierno tomará su agenda política inmediata. Esto es, el decreto para cerrar las paritarias estatales de aquellos sindicatos que no acordaron el aumento del 17%, es decir, el SUTE, Juegos y Casino y Judiciales.





Cerrado el ciclo de la discusión salarial, deberá definirse el futuro de la boleta única electrónica, ya que por ahora la Nación no aportaría fondos si los comicios se desdoblan.





El tema parece ser menor en un contexto donde el conflicto docente promete tener algunos capítulos más si es que el paro llamado para hoy y mañana tiene mucha fuerza. Pero lo cierto es que es una tarea que no puede eludirse por mucho tiempo más, en este año electoral.