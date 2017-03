Esta vez el vino y la vendimia fueron la excusa, la piel. El motivo fue rescatar las figuras mendocinas que marcaron la historia. Desde San Martín hasta Tejada Gómez, desde Leonardo Favio a Fernando Fader. Eso fue. El vino fue solo el cuero común de todos ellos.





No se sabrá nunca cómo se hubiera visto este espectáculo si esa piel no hubiera estado tan sensible, tan ardida, tan raspada por todo lo que ocurrió antes. Quizás este haya sido su destino desde siempre y así debía ser. Con el vino en la piel fue lo que se pudo y no lo que se quiso. Y en ese contexto no estuvo tan mal.



Lo mejor saltó a la vista o, para decirlo exactamente, a los oídos. La música y los músicos, otra vez y siempre que se hace música en vivo, se destacan por sobre todo. A esta altura, habría que pensar que Mendoza tiene siempre la cosecha asegurada cuando se trata del arte y de sus artistas.



Con la dirección musical de Claudio Brachetta, la asistencia de Diego Viale, la dirección de producción de Daniel Martín y la coordinador de logística ensamble de Alfredo Reynoso, el público del Frank Romero Day se quedó con ganas de seguir escuchando la imponente orquesta. Quisieron escuchar más, porque la selección musical y los arreglos dieron la certeza de que sólo ellos ya justificaban la presencia y hasta todas las angustias anteriores.



Quizás algún día, algún arriesgado decida armar en el anfiteatro diez escenarios con diez bandas y que la Fiesta sea sólo de música, apenas acompañada por 50 bailarines que acompañen. El talento musical mendocino lo merece.



Y esto no quiere decir que no haya bailarines maravillosos o actores perfectos. Apenas digo que hay músicos que merecen ser "el espectáculo" y no solo parte de él.





Folclore y algo más

El matrimonio de Héctor Moreno y Claudia Guzmán fueron a lo seguro, a lo que conocen y aprovechan. Con el vino en la piel fue un espectáculo folclórico, matizado con algunas otras cosas, quizás demasiado sobrecargado de gente sobre el escenario.





Pero no es justo analizarlo así, desprendido del contexto. Fue casi un espectáculo de contingencia y ya no podremos saber cómo se hubiera visto si la cantidad de ensayos hubiera sido la suficiente y si se hubiera podido realizar en escena todo lo que estaba programado, por más que la imagen de don Osvaldo Pugliese y su espíritu antimufa se replicara hasta en las pantallas. En síntesis, fue digno y seguramente hubiera sido mejor si los dioses (o los responsables) no se hubieran opuesto.



Por eso, Moreno, aun con las objeciones y recomendaciones de seguridad que le hicieron los gremios artísticos, siguió adelante con su gente, la del folclore, y no dudó en que su Vendimia podía concretarse.





Los mendocinos de la historia

Los mejores, los más talentosos, los mejores vinos de las cosechas, los Malbec mejores. Ese fue el eje de Con el vino en la piel. Un homenaje a los mendocinos que marcaron la historia del arte mendocino.



Y por más que lo hayan parido en otras tierras, don José es mendocino hasta sus cenizas, hasta la llama de su espíritu. Entonces, después de reconocer que aquí hay sangre nativa, el comienzo de todo fue con un homenaje a los 200 años del Cruce de los Andes. Y luego el resto. ¡Pavada de resto!

El bailarín Gustavo Barrera, y el bailarín y coreógrafo Héctor Cavallini; Armado Tejada Gómez, Juan Draghi Lucero y Abelardo Vázquez; Hilario Cuadros, Tito Francia y Félix Dardo Palorma; Fernando Fader, Juan Scalco y Marcelo Santángelo; Leonardo Favio con su cine y su vida; Eliana Molinelli y Roberto Rosas.



Después están los números que marcan la intención de la Fiesta. Fueron 476 bailarines folclóricos, marcando la preferencia del director. También 200 bailarines contemporáneos, 242 actores, 10 niños, 30 artistas con discapacidad y 30 actores aéreos que se quedaron con las ganas de mostrar su talento, debido a la adaptación obligada por el escándalo del derrumbe de la grúa. Como invitados, participaron el actor Sergio Martínez y el bailarín Jonathan Luján.



También parte del protagonismo se lo llevaron las pantallas. Fue un trabajo de realización audiovisual que se extendió durante un año en distintos escenarios de la provincia y temporadas estacionales.

Con una producción de alta calidad visual, las pantallas del escenario también se integraron a la vista general de cajas lumínicas y, en otros momentos, a la iluminación.



El video reproducido en la pantalla principal de LED fue una película continua con técnicas cinematográficas, que complementaron y reforzará el concepto central del guión de la Fiesta. La idea fue complementar la vista general, con la riqueza y la fuerza de planos cerrados.



La dirección de ese trabajo fue de Alcides Araya y las imágenes se produjeron cuidadosamente con cámaras de alta definición para lograr máxima nitidez y contraste.



En todas las escenas se buscó el complemento con imágenes de agua, tierra, arena, manos, cosecha, vid, uvas, generando así mucha textura y color acorde al guión.



No se pudo ver un espectáculo sin separarlo de la realidad. La piel estuvo muy sensible y no se pudo evitar mirarlo desde lo ocurrido. Habrá de quedar en la historia, no por cuestiones artísticas y estéticas, sino por haber llegado al público en una situación de tensión, de caos. Cada quien sacará de él lo mejor y lo más destacable. Cada quien analizará sus debilidades. Pero todos recordarán esta Vendimia como una de las más complejas. Así quedará en la historia.