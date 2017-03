Francisco Pérez, el único ex gobernador que no apareció

El ex gobernador Francisco Pérez fue el único de los ex mandatarios provinciales con vida que no se hizo ver en los festejos de del sábado.





Quizás sea porque tiene otros temas de qué preocuparse. Uno de ellos es la causa 2.775 "Fiscal contra Pérez Francisco", que se tramita en la Unidad Fiscal Especial 16 de Juan Manuel Bancalari.





El fiscal había cursado a Pérez una citación para este martes 7 a fin de tomarle declaración indagatoria y posiblemente imputarlo por el delito de falsedad ideológica.





Pero un recurso de último momento de la defensa del ex mandatario dejó en suspenso ese acto.





La causa 2.775 investiga la legitimidad de un decreto de Pérez dictado a principios de diciembre de 2015, cuando dispuso la intervención de la Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular de Rivadavia, de ese departamento del Este mendocino, por supuestas irregularidades administrativas.





Lo que desembocó en la denuncia contra Pérez fue que parte de los argumentos del decreto se sustentan en un supuesto dictamen de la Fiscalía de Estado que, en realidad, no existió.





En teoría, se tenía la intención de llamar luego a elecciones. Pero, como la conducción de la entidad estaría siendo objetada por ese decreto, sólo podría haber participado la lista opositora.





Bemoles

La causa 2.775 tuvo un tratamiento lento y en algún momento estuvo a un paso de ser archivada, sin embargo esa decisión fue recurrida y tomó nuevo impulso, hasta que finalmente llegó a la Unidad Especial que ahora merituó que se justificaba la citación del ex gobernador Pérez a indagatoria.





La nueva fecha de presentación de Pérez ante la Justicia se conocerá luego de que se resuelva el planteo de su defensa.





Además, hay otra causa acumulada allí.





Es aquella en donde legisladores radicales lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito, apoyándose en la compra que hizo Pérez de un departamento en las Torres Agustinas de Godoy Cruz.





La denuncia fue radicada hacia marzo de 2016, después de que se detectara en la declaración jurada de la esposa del ex gobernador, Celina Sánchez, la adquisición durante la gestión de Paco de ese inmueble por un valor de $ 1.165.500 y que esa erogación era difícil de justificar.