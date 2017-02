Su perfil

Me presenté porque...

era un sueño que tenía desde chica, si bien me buscaron una vez cuando cumplí 18 creí que

era muy pronto y no me sentía capacitada porque no deja de ser una responsabilidad. Ahora no me quería quedar con las ganas.





La gente debería votarme porque...

creo que como ya me han calificado muchos, y que es un orgullo, soy "la reina vendimiadora". Podemos hablar de vinos, lo he vivido, mi papá es contratista, desde muy chica vivo el trabajo día a día en la finca.





El rol de la Reina debería ser el de...

representar y, sobre todo, mostrar al mundo

por qué es tan importante Mendoza , mostrar

el trabajo que se realiza de todo un año para llegar a eso, que se valore el trabajo rural que es muy sacrificado porque gracias a eso podemos disfrutar de Vendimia.





La Vendimia no es sólo un concurso de belleza porque...

se evalúan muchas otras cosas más como el carisma y la forma de expresarse.