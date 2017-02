El equipo de Norma López vestirá a las candidatas en el Acto Central de la Fiesta

En el segundo piso de su atelier en la calle Arístides, Marianela López saca su teléfono celular y muestra una foto del vestido que usarán las 18 candidatas el día de la elección, cuando termine el Acto Central de Con el vino en la piel. Alrededor hay percheros con cientos de prendas ordenadas por colores, de distintos largos, con brillos, escotes, cuidadosamente resguardados del polvo bajo separadores de nylon.



En el medio hay una mesa de vidrio y en uno de los costados un sillón tipo diván negro. Enfrente los probadores. No hay restos de costuras, ni hilos, ni máquinas, ni dibujos. El equipo ganador del concurso para vestir a las candidatas realizará la confección de los vestidos en Buenos Aires, en donde tiene sus talleres, y los traerá a Mendoza para que las soberanas se los prueben y les hagan los últimos retoques.



Norma López y sus dos hijas, Marianela y Romina, fueron las elegidas este año para vestir a las reinas y también "la Reina", Giuliana Lucoski, eligió un vestido de ellas para la que será su última noche con la corona nacional.



En la foto del vestido, que no mostrarán hasta que no estén electas todas las reinas departamentales, puede verse una prenda color nude, con tul bordado en la parte superior, una falda larga y etérea de seda y una falsa capa en las mangas, también con un bordado imponente en los hombros. Es delicado, moderno, fino. Y muestra la piel. Es sensual. No hay uvas, ni colores que remitan al vino, ni a las hojas de parra.



"La idea surgió porque hace un tiempo que empezamos a hacer nuestros diseños; nuestro local es reconocido por la comercialización de marcas, pero nosotros como diseñadores no habíamos incursionado en profundidad", cuenta Marianela López, hija de Norma, a cargo del proceso de Vendimia.



Las López estuvieron de cerca todo el año con la Reina y la Virreina, dado que les dieron los vestidos que usaron en actos oficiales y pudieron palpar las necesidades que tienen las chicas.



"En la presentación de la licitación me pareció muy interesante porque era la primera vez que planteaban un diseño en relación a la Fiesta y que no estuviera disociado. Nos mostraron el concepto y cuál era la relación que querían que tuviera con el espectáculo", agrega la diseñadora.



Los diseños tendrán piel, perlas y transparencia. "Pensamos en que una necesidad era sacar a las chicas de ese lugar conservador de la Vendimia y hacer un vestido que hoy representara a una mujer mucho más actual, que tanto vos como yo si vamos a una fiesta lo eligiéramos y no quede una prenda sólo en ese lugar, por eso elegimos no usar ningún ícono vendimial", explica sobre el diseño.



La familia de diseñadoras planteó una serie de seis vestidos y en el desarrollo agregaron las "falsas capas" que caen en los hombros, algo que será ícono en la temporada 2017. Giuliana eligió para su última noche un vestido también diseñado por la firma López de color violeta, muy bordado, con capa. Este equipo también realizará las bandas de las soberanas, que tampoco tendrán referencias a cuestiones relacionadas con la vid.



Las chicas usarán también un vestido negro para sus apariciones públicas y para la prensa, que también será hecho por la familia López. La Virreina nacional eligió una prenda diseñada por Mónica Méndez para el Acto Central.