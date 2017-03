Dj Zero es el residente de "Vendimia para Todos"

Desde hace años, Zero, es el pinchadiscos residente de un evento único del interior de la Argentina: "Vendimia para Todos".





Sergio Echevarría, reside en varios clubes de la escena local. En el pasado mes de enero, tocó en discotecas chilenas.





Actualmente realiza producciones para varios sellos de distintas partes del mundo, entre los que se destacan: "Toes in the Sand Dig" (EE UU), "Smart Phenomena" (EEUU), "Clinique Records" (Rusia), "Balkan

Connection" y "Club Rayo Disquette" de Argentina.





"Dj Zero" ha compartido cabina con referentes de la escena electrónica mundial como: Danny Howells, Nick Warren, John Digweed, Guy Gerber, Marc Houle, Marc Marzenit, Heartthrob, Mandy, Pig & Dan, Junior López y Marco Bailey, por citar sólo algunos.





Con casi 2 décadas de experiencia como pinchadiscos y productor, "Dj Zero" ha estado presente en la mayoría de las cabinas de su Mendoza natal, como también ha recorrido varias provincias de Argentina: San

Juan, La Rioja, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis. Además, estuvo presente con su música en varios eventos y clubes de Uruguay, Chile y Colombia.





"Dj Zero" ha sido convocado para grandes eventos como: Fiesta Épica; Green Fest 07; Electro Green 08; Fiesta Evolution 08; Fiesta Splash 08; Babilonia 08, Fiesta Frenesí 09; Épica Circus 09; KMZ Chile 2009; Kamikaze Inflate El Casco 2010; Kamikaze Outdoors Mza 2010; KMZ Outdoors Chile 2010 y 2011; Parador Bacardi Chile 2011; Parador Cristal Chile 2012; Presentación BMW S1; Under the Star 2014, "Mendoza Wine Fashion Party" y "Vendimia para Todos".





DJ Zero" abrirá y cerrará la edición 2017 de "Vendimia para Todos"





El 11 de marzo el "Arena Maipú Stadium" será el escenario de una noche inolvidable, con show del grupo "Miranda".





Además, acompañarán a Dj Zero en el line – up: Tito Stigmato (España) y Femmes On Decks (Bs As).





Las entradas están disponibles en: www.eventpass.com.ar Más información en Facebook: Vendimia para Todos.





Grooveamos con "Dj Zero" el pinchadiscos residente de "Vendimia para Todos"





DJ ZERO