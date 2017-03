Diego Gareca: "Creo que se coló la actividad partidaria en la Vendimia"

El Secretario de Cultura de Mendoza Diego Gareca estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas.





No sólo por el grave accidente ocurrido en el ensayo de Vendimia del jueves, sino por otros hechos en los que se ha visto envuelta su cartera en los últimos meses.





"Creo que se coló la actividad partidaria en la Vendimia no sólo a la hora de reclamar, a mi no me molesta que lo hagan, es justamente la práctica democrática", afirmó, entrevistado por Canal 7 antes del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.





"Lo que sí notamos es que nosotros notamos ciertos intereses partidarios en algunos dirigentes políticos y parte también de los artistas que han participado, con una mirada y con su militancia. Si ellos me han planteado la renuncia, dije me quedo tranquilo", disparó.





"Hemos vivido el momento más difícil desde la noche en que se cayó la grúa y creo que le pasó a todos los mendocinos porque estaba siendo transmitido en vivo por distintos medios y nosotros lo que hicimos fue ponernos al frente para con algunas acciones para se realizara la fiesta", disparó.





"Queremos invitar a todos los actores y artistas a los foros vendimia, que son los lugares donde vamos dándole forma a la fiesta", agregó.





"Tenemos que sentarnos a reflexionar sobre el lugar, las formas de trabajo, porque las cosas que nos pidieron como medidas de seguridad ahora, son cosas que estaban en otros años pero que no habían si tenidas en cuenta", sostuvo.





En tanto, pidió que "sirva esta experiencia, agradecemos que no haya sido un hecho lamentable" y pidió disculpas a todos los "mendocinos por haber cambiado el día y a los artistas por la situación vivida, incluso también hemos querido acompañar con psicólogos a aquellos que no se sentíanen condiciones de actuar".