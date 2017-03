A la parrilla: las decisiones aciagas de Diego Gareca

Sólo el 1% del Presupuesto provincial fue a Cultura

Las críticas a Diego Gareca deben interpretarse teniendo en cuenta un dato no menor: este año Cultura obtuvo sólo el 1% del Presupuesto provincial.

Esto representó unos $400 millones, de los cuales $80 millones fueron a parar a la realización de la Fiesta de la Vendimia. Los 320 millones restantes, se distribuyeron en bibliotecas populares, programas artísticos, salarios del personal, más unos $23 millones para las refacciones del museo Fernando Fader, que se mantiene cerrado.

Gareca pidió también apuntalar con dinero al Fondo de la Cultura, que apenas cuenta con 750.000 pesos para financiar proyectos, lo cual es decididamente insignificante.



26 de octubre de 2016

Medianoche con John Malkovich





Lo que luego fue una temporada olvidable comenzó tímidamente con la venida del actor estadounidense John Malkovich al festival de cine Mirada Oeste. El punto es que en su visita, el actor también realizó una presentación en el Independencia, pero ni el show fue lo que se esperaba ni el número de público acompañó tamaña visita. La puesta, basada en textos de Ernesto Sabato, no cubrió las expectativas de quienes lo fueron a ver. Se criticó a Cultura por la decisión de apoyar este evento.





16 de enero de 2017

Con el agua al cuello

Las playas de estacionamiento del Le Parc se llenaron literalmente de piletas pelopincho a modo de entretenimiento veraniego para 300 chicos de los barrios aledaños al centro cultural. Las críticas tuvieron que ver con que el Le Parc no es un lugar preparado para esta cantidad de niños y para este tipo de actividades. En otras palabras: no es un club. No está planificado para llevar adelante las actividades de una colonia de vacaciones. Gareca defendió la iniciativa y el proyecto llegó a su fin en tiempo y forma.





18 de enero de 2017

El arte se prende fuego

En la sofocante tarde del 18 de enero, la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) comenzó a arder. El fuego arrasó con el 10% de las obras de arte que se encontraban en ese momento dentro del ECA. A Gareca se lo vio acarreando parte de la producción artística desde el lugar del siniestro hacia la sede de la Secretaría de Cultura. Hubo dos bomberos heridos y daños en el patrimonio arquitectónico y cultural de los mendocinos. Las explicaciones de Cultura apuntaron a la negligencia de quienes reparaban la cúpula.





24 de enero de 2017

Los pósters de la discordia

Otra de las decisiones cuestionadas al secretario de Cultura: las imágenes con las que se quiso recordar el Bicentenario del Cruce de los Andes. Se retrató a San Martín en imágenes que evocaban a la cultura inglesa y norteamericana, como la tapa del disco de Los Beatles Abbey Road y el rostro repetido y en colores estridentes de Andy Warhol, ícono del pop; además de San Martín haciendo el "gol con la mano", a lo Maradona. Para algunos, un compendio de imágenes desafortunadas, pero Gareca las defendió diciendo: "La gente me las sacaba de las manos".





6 de febrero de 2017

La escultura por el piso

Una muestra más del abandono en el que ha caído el arte en la provincia es el estado de los museos. El Emiliano Guiñazú Casa de Fader está cerrado desde hace años y sus obras de arte se arruinan, sin más. El 6 de febrero se derrumbó la réplica del Doriforo de Policleto, cuyo original data del año 450 a C. El Gobierno prometió comenzar la restauración de todas las esculturas del Fader después de este incidente.





24 de febrero de 2017

Un obrero electrocutado

Los problemas de Vendimia comenzaron la semana pasada, cuando Gustavo Oga, un obrero de 31 años, que trabajaba en la instalación de una de las columnas lumínicas del escenario en el Frank Romero Day, se electrocutó. Sus compañeros llamaron a una ambulancia y fue asistido de inmediato, trasladándolo al Hospital Central. El joven quedó internado en observación y luego fue ya fuera de peligro, fue dado de alta.





27 de febrero de 2017

Una fiesta sin brillo

La Fiesta Federal de los Distritos Culturales, ex Semana Federal, se realizó nuevamente este año, después de que en la Vendimia 2016 se había dejado fuera del calendario. Comenzó el 28 de febrero en los prados del Parque Cívico, aledaños a la Casa de Gobierno. Si bien contaba con patio de comidas y un escenario donde se desplegaban shows organizados por un conjunto de departamentos por noche, tuvo escasa difusión y por ende, la participación no fue la esperada.





2 de marzo

La caída de la grúa

En medio de un simulacro de evacuación, cuando los artistas transitaban por el escenario del Teatro Griego, se rompió el brazo de una gigantesca grúa –según los técnicos pesa entre 3.000 y 3.500 kilos– soltando una parrilla de luces que se precipitó sobre el escenario. Fue casi un milagro, pero no hubo heridos. Lo que sí hubo fue un tropel de reclamos, críticas, insultos hacia Gareca, artistas que se negaban a actuar y políticos opositores reclamándole la renuncia.