Vacaciones: alarman los robos con tarjetas de débito en el exterior

El caso de una periodista mendocina que fue estafada con su tarjeta de débito mientras está de vacaciones en Brasil puso en alerta sobre cómo cuidarse para evitar ser víctima de estos delitos informáticos que están a la orden del día en plena temporada de vacaciones. También hay casos en Chile.





La periodista Belén López Grillo publicó en su cuenta de Facebook que le clonaron su tarjeta de débito en Pina, Brasil, y le vaciaron su caja de ahorro en dos extracciones.





"Hice compras con el débito, todo lo que es comida porque es la forma más económica de cambio. Me di cuenta del robo porque regularmente ingreso a la cuenta del banco y ahí vi que me habían sacado todo", contó a Diario UNO, desde Brasil.





Esta situación también la vivieron otros mendocinos, como el humorista de radio Nihuil Rodrigo Galdeano en Chile. Y otros muchos casos en Brasil.





"Llamé al banco para desconocer la extracción, yo nunca hago extracciones de dinero, me anularon la tarjeta y la sacaron de circulación. En la cuenta sale que la extracción fue en una localidad que no conocen y que fue realizada a las 5.08 y la segunda a las 5.11, no estaban hechas desde un lugar donde yo hubiera pasado o haya hecho una compra. Hice la denuncia en el banco, ya tiene mi rechazo de las extracciones y me empecé a encontrar con otros argentinos que me decían que allá a todo el mundo le pasaba. Me contaron que este sistema está muy expandido en Brasil, y que en especial este año ha sido el lugar más atacado", contó la víctima.





Un especialista en delitos informáticos de Mendoza dijo que este tipo de ataques se denomina phishing y que las modalidades crecen y cambian todos los días. "Se roban los datos de la tarjeta a través de distintos métodos, hay mucha diversidad de conductas. Se hace con algún lector de banda magnética, los clonan y la utilizan en otros cajeros donde sacan la plata. Se da en todo el mundo y no hay forma de evitarlo", explicó.





Dijo que una de las únicas formas de prevenir es no aceptar ayuda de terceros nunca. "No hay mucho más, todos los días inventan una forma nueva", se lamentó.





El abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad Daniel Monastersky explicó que una de las formas más comunes es clonar las bandas magnéticas en aparatos especiales para tal fin cuando el cliente entrega el plástico para hacer un pago y se llevan la tarjeta.





"Es muy normal que en Brasil clonen tarjetas, pasan por un símil posnet, se guardan los datos y se vuelcan estos datos en una tarjeta en blanco", dijo.





Recomendó no perder de vista la tarjeta. "Hay posnet inalámbricos, que es lo recomendable, o acompañar al camarero para poder ver que no pasen el plástico por otro lado. Uno puede minimizar las posibilidades, pero nunca en totalidad", comentó.