Ursula Vargues es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico. La mujer comenzó su exposición mediática como modelo, aunque siempre participó de diferentes ciclos televisivos.





Hoy en día, la morocha forma parte del panel de "Nosotros a la mañana", que Fabián Doman conduce por el Trece y desde Instagram publica los looks de cada día.





El viernes Ursula avisó que se venía cambio de look y el sábado subió la nueva imagen que la tiene con el pelo corto.

Embed Perfil by @bebesandersok Una publicación compartida de Ursula Vargues (@ursuvargues) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 11:07 PDT Embed Buen lunes para todos!! Una publicación compartida de Ursula Vargues (@ursuvargues) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 6:33 PDT

El sitio Primicias Ya habló con ella, que explicó su rotunda decisión: "Me cambié el look básicamente porque viene el calor y más corto es cómodo. No tengo muchas fotos porque me lo corté el viernes, es reciente".