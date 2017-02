Una torre solar de recarga de celulares y agua caliente

Godoy Cruz se convirtió en el primer municipio de Mendoza en instalar paneles fotovoltaicos para el autoabastecimiento e inyectar el remanente de energía generado a la red convencional.





Ahora se instaló un punto de carga y abastecimiento de agua caliente mediante dispositivos solares, que permitan proveer de energía renovable para dinastas opciones.





Se trata de la primer "Torre de carga solar" y de abastecimiento de agua caliente en el Parque Estación Benegas, uno de los pulmones verdes preferido por los habitantes de ese departamento.





Este "punto solar" cumplirá dos funciones fundamentales: el aprovechamiento térmico y el aprovechamiento eléctrico, ya que en esa torre se podrán cargar distintos dispositivos móviles como celulares y tablets, autos y bicicletas eléctricas.





Otro servicio novedoso que presta es el de poseer un dispenser de agua caliente para que la gente que visite Estación Benegas pueda abastecer sus termos y disfrutar de unos buenos mates. Esta torre también cuenta con iluminación led.





torre-solar-2.jpg Gentileza Prensa Municipalidad de Godoy Cruz





Una de las alternativas para disminuir los efectos del cambio climático es desarrollar el uso de energía solar mediante la instalación de colectores y paneles solares para disminuir el consumo de la energía convencional.





El gran beneficio de implementar las energías limpias es que son inagotables, eficientes y mejoran la seguridad en la red, porque la producción de energía limpia proveniente del sol determina un ahorro económico importante.





La producción de energía solar no produce contaminación acústica por ruidos y eso es un aspecto importante a tener en cuenta para la instalación en áreas urbanas. Por otro lado, no genera residuos ya que no requieren mantenimiento y tiene una larga vida útil. También, están diseñadas para soportar las amenazas naturales de Mendoza como fuertes lluvias, el granizo y viento Zonda.





Fuente: Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.