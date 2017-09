Una aplicación para las nuevas estrellas de la red

Tienen su modo de transmitir experiencias, de compartir momentos y de reírse del peso de la realidad, en la mayoría de los casos con recursos tecnológicos de por medio.





Por eso, esta travesía teatral, que es El círculo, es una aproximación a cinco de los youtubers que marcan tendencias en la red y que tienen millones de seguidores. Ellos son Mica Suárez, Kevsho, Lucas Garófalo, Alexis Sanzi y Julianero, quienes dejaron de lado sus respectivos canales de comunicación para adentrarse en el teatro, con esta obra escrita y dirigida por Nicolás Scarpino y Sebastián Irigo.





En charla con Diario UNO, Nicolás no duda en declarar que tenía ciertos prejuicios con esta nueva generación de comunicadores: "Está bueno que exista una mente abierta en relación a lo que generan estos chicos en cuanto a contenidos, que no son los tradicionales para ninguno de nosotros. De hecho, el prejuicio estuvo hasta en mí, por desconocimiento, que es por lo que generalmente aparece el prejuicio".





–¿Cómo surgió la idea de llevar a estos chicos a las tablas?

–Partió de una propuesta que me hizo Gustavo Ferrari, de La Gira Producciones, y me resultó atractiva, interesante. Le comenté que quería investigar alrededor de este tema y hacerlo con Sebastián Irigo, que es muy amigo mío y, además, tiene muchos conocimientos de dramaturgia y dirección. Estaba bueno abordarlo así, porque dos cabezas siempre piensan mejor que una.





–Más cuando abordás un tema que, como vos decís, tenés que investigar...

–Claro, porque en la parte de dirección yo es como que empiezo a encontrar un lugar y lo quería abordar con mucha cautela y respeto. Esto ocurre en un contexto donde volvemos a hablar de estos chicos que generan contenidos para Youtube en un lenguaje que también tenés que abordar y relacionar con sus propuestas.

youtuber.jpg



–Es que el modo narrativo de ellos no tiene nada que ver con el convencional en teatro que podemos conocer, desde las palabras hasta el uso de la cámara fija que emplean para grabarse en un espacio físico reducido...

–Absolutamente, y ese fue el trabajo por el cual llevamos adelante este espectáculo, que además no sólo es un show pensado para ellos, sino que le dijimos a Gustavo que nos resultaba interesante generar algo donde los chicos de verdad estén contenidos desde lo teatral, porque como vos decís, ellos están acostumbrados a tener la cámara enfrente y generar sus capítulos en una habitación que a veces es de 2 x 2, por decirlo de alguna manera. Entonces, imaginate lo que es para ellos subir a escena, con todo lo que implica pisar un escenario, hablar, diccionar. Son muchos aspectos que para ellos fueron como hacer un seminario intensivo.





–¿La dirección actoral tenía que marcarse mucho más, al no tener experiencia?

–Exactamente, lo cual fue una etapa creativa y de convivencia hermosísima, porque nosotros les decíamos: 'Ustedes nos van a mostrar y enseñar un universo que para nosotros es desconocido, pero ustedes van a tener que estar abiertos a aprender un universo que para nosotros está más que explorado y que para ustedes es desconocido'. Teníamos que lograr que ambos mundos estuvieran en armonía, sobre todo porque no se sabe cómo va a ser el futuro de los youtubers o de Youtube , ya que tampoco sabemos qué va a pasar con la televisión, si la tele va a mutar a esto, si no va a existir más...Todo eso no lo sabemos.





–¿No te parece que eso se amplía a todo lo que es la comunicación, cómo van a ser los libros, los diarios?

–Exacto. Nosotros decimos que como no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro y nos instalamos en el aquí y ahora, ellos son los Rolling Stones, salvando las distancias. Si a mí alguien me contaba –y yo no lo veía–, lo que generan estos chicos pocas veces lo he visto. Y siempre digo que en el universo tradicional pasa que hay actores que pueden ser más interesantes que otros y acá pasa lo mismo: alguno tiene más seguidores que otro.





–¿Por qué decidieron enmarcarlos en un hecho teatral?

–Al final de la obra los chicos hablan con sus seguidores. Nosotros les pedimos que les pregunten cuántos de los presentes iban al teatro por primera vez y generalmente más de la mitad de la sala levanta la mano. Si podemos generar que a partir de este universo de los youtubers estemos alimentando nuevos espectadores de teatro, bienvenido sea.





–¿Cómo seleccionaron a los protagonistas?

–El trabajo de producción de ver quiénes eran los que más traccionaban en las redes como para llevarlos al teatro fue de Gustavo Ferrari. Nosotros lo que hicimos –una vez elegidos los protagonistas–, fue el trabajo de investigación de sus canales y en base a lo que cada uno proponía, generar una idea total de obra y segmentos en donde cada uno se luciera.





–¿Cómo llevan los chicos esta nueva experiencia?

–Están muy contentos, fascinados. Es una obra que se estrenó en el teatro Apolo en Buenos Aires en marzo de este año y la tienen muy propia, se adueñaron de ella y mucho más ahora que están en esta gira nacional.

you1.jpg





Un juego de roles que los pone a prueba

Una extraña App de teletransportación virtual aparece instalada en los celulares de una mujer y cuatro varones jóvenes.

Los cinco, al abrir la App virtualmente se teletransportan, y aparecen en un lugar muy particular. Ellos no lo saben, pero han sido seleccionados por los creadores del software para testearlo. Durante la experiencia, la App les asignará nombres a cada uno, ya que ninguno de los cinco recuerda que son importantes comunicadores sociotecnológicos. La App les pedirá que atraviesen, con humor e ingenio, ciertas pruebas que son de lo más imprevisibles. Si fallan, quedarán los cinco atrapados en la red. Si todo sale bien, volverán a sus vidas, pero ya nada será igual. Todo será mejor.