"Tres mujeres de mi familia estaban en el micro: iban a comprar útiles".

Raúl Adriazola

adriazola.raul@diariouno.net.ar

La certidumbre de catástrofe es de lo más indeseado por todo ser humano. Pero la incertidumbre en un contexto de fatalidad y tragedia es peor. Como no saber exactamente qué fue de un familiar o ser querido cuando se habla de muertos, heridos o desaparecidos. Eso vivieron ayer, durante varias horas, familiares de pasajeros del siniestrado colectivo de la empresa chilena Tur- Bus, donde 19 personas murieron en el acto y otras sufrieron mutilaciones y heridas de gravedad.



Unas cinco familias mendocinas sufrieron la pesadilla de temer y no saber, de no tener sostén para una efímera esperanza. "Fuimos al Hospital Central apenas nos enteramos del accidente, cerca de las 2.30 de la mañana, y ahí nos dijeron que viniéramos al hospital de Uspallata. Toda la mañana hemos estado acá y no nos han dado ninguna información. Estamos desesperados, no sabemos si mi esposa está viva, herida o dónde está", expresó al borde del estallido el esposo de Beatriz Contreras, cerca del mediodía.



Después, cuando los familiares de los accidentados casi arman un piquete exigiendo información, apareció el director del hospital regional, Gabriel Mengual, que informó que allí ya no quedaban pacientes. Se entregó a Diario UNO la lista de los heridos leves que ya habían sido dados de alta y que habían abordado otra unidad de la empresa Tur-Bus, que los llevó a la Fiscalía 11 de Luján de Cuyo a declarar. Al ser compartido ese listado de nombres con los familiares presentes, ninguno coincidía con sus parientes, lo que generó más zozobra. "La información para que puedan tener más precisiones está disponible en el hospital Notti, donde están la ministra y el subsecretario de Salud. Pueden llamar también al teléfono 413500. Los fallecidos han sido trasladados y están a disposición de la Justicia o de la Policía, ya no del área de Salud", explicó breve y escuetamente el doctor Mengual.



Fuera del hospital, en una placita ubicada enfrente, los parientes intentaron comunicarse al número telefónico suministrado por el funcionario de Salud, y ninguno pudo comunicarse, ya que daba ocupado.

Con la idea de poder consultar los listados que estaban por conocerse, con la nómina de internados y el hospital correspondiente, los desesperados mendocinos partieron acongojados y sin respuestas rumbo al Notti para intentar conocer el paradero de sus familiares.



Un hombre dijo, al borde del llanto: "Tres mujeres de mi familia estaban en el micro: iban a comprar útiles".