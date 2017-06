Por qué "The Walking Dead" rechaza las peticiones de famosos para realizar cameos

Son muchas las series que utilizan a las estrellas invitadas como reclamo para atraer espectadores y conseguir algo de promoción extra. 'The Big Bang Theory' con Adam West, 'Supergirl' con Lynda Carter o Ed Sheeran en la próxima temporada de 'Juego de Tronos' son algunos casos recientes. Sin embargo, 'The Walking Dead' nunca ha querido tirar de este recurso y no es por falta de peticiones de famosos que quieren ser zombis por un día.

"Nos lo piden todo el tiempo", explica a Cinemablend el productor ejecutivo de la serie Greg Nicotero, "Pero lo cierto es que, en caso de que lo hiciésemos, tendrían que estar completamente irreconocibles porque no queremos sacar a la audiencia de la historia". Resulta más fácil recrear un mundo postapocalíptico creíble si no hay celebrities de por medio: "Si todo se convierte de repente en un 'Hey, ¡adivina quién es ese!' entonces nos sacaría de la serie y nunca querremos eso. Cada vez que un efecto de maquillaje o visual te saca, es como si la serie parase", argumenta.

Así las cosas, las puertas de 'The Walking Dead' están cerradas para los cameos de famosos a pesar de que muchos se ofrezcan voluntarios. Lindsay Lohan, por ejemplo, ha confesado ser una ferviente seguidora de la serie y en varias ocasiones ha expresado su deseo de aparecer en ella. Pero, realmente, sería extraño ver a Lohan aparecer en el fin del mundo. Otra que se ha ofrecido a participar en 'The Walking Dead', aunque sea como zombi, es Millie Bobby Brown, la pequeña Eleven de 'Stranger Things'. No obstante, la serie sí ha contado en alguna ocasión con "zombis especiales" que han ganado algún concurso o han hecho donaciones.

Fuente: Fotogramas