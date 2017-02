YouTube se enfrentará a Netflix con YouTube TV

La plataforma de vídeos en internet YouTube presentó Youtube TV, un nuevo servicio de televisión por "streaming" (emisión en línea) disponible a través de una suscripción mensual.



En un acto celebrado hoy en su sede YouTube Space de Los Ángeles (EE.UU.), YouTube anunció este nuevo producto que, por un precio de 35 dólares al mes, ofrecerá el contenido en directo o grabado de canales como ABC, CBS, FOX, NBC o ESPN.



Con este movimiento estratégico, YouTube se adentra en la competición con los servicios de televisión tradicionales por cable o satélite así como con la oferta de emisión en "streaming" de compañías como Netflix o Hulu.



YouTube TV, que estará disponible próximamente en los principales mercados de Estados Unidos, ofrecerá el contenido original de la plataforma junto al de cadenas generalistas como ABC, CBS, FOX o NBC.



Asimismo, el servicio contará con canales deportivos como ESPN, infantiles como Disney Channel, de noticias como MSNBC o especializados en telerrealidad como E!.



Telemundo, SyFy, National Geographic y FX figurarán también en el paquete básico, que ofrecerá en total 40 cadenas al margen de las emisoras televisivas locales.



En cambio, Showtime y Fox Soccer Plus podrán añadirse con un cargo adicional.



La suscripción mensual costará 35 dólares y dará acceso a seis cuentas diferentes de YouTube TV.



Además del contenido que se pueda ver en directo como en una televisión tradicional, YouTube TV permitirá grabar los contenidos que el usuario desee, para disfrutarlos cuando quiera, usando una unidad de almacenamiento en la nube.



YouTube TV podrá usarse en pantallas de todo tipo, desde teléfonos inteligentes a televisiones pasando por tabletas y computadoras.



En el acto celebrado hoy en Los Ángeles, los medios presenciaron por primera vez el funcionamiento de YouTube TV, que cuenta con una interfaz muy básica que permite desplazarse de la programación en directo a la grabada así como buscar contenidos basados en recomendaciones.



Según dijo hoy la consejera delegada de YouTube, Susan Wojcicki, "no hay duda" de que a los "millenials" (la generación nacida a partir de los años 80) les "encanta" la televisión.



Sin embargo, Wojcicki apuntó que los jóvenes no quieren sólo "verla en el salón de estar" sino que lo que desean es disfrutar de esos contenidos "como quieran, donde quieran y cuando quieran".



La ejecutiva argumentó que YouTube TV surge como resultado de las tres fases que ha vivido la televisión: el éxito del cable, la emergencia del vídeo en línea, y la popularización del teléfono inteligente ("smarthpone"), el último paso de este desarrollo y que ha llevado la televisión "al bolsillo" de todos para poder disfrutar de ella en "la habitación o el autobús".



Por su parte, el director de negocio de YouTube, Robert Kyncl, ensalzó que YouTube TV tendrá "un gran equilibrio" entre la programación nacional y las cadenas locales de cada zona.



También indicó que este servicio reunirá en un mismo lugar lo que los usuarios aman de la televisión y lo que les gusta de YouTube a un precio "que se puedan permitir".



En cambio, el director de producto de la compañía, Neal Mohan, aseguró que YouTube TV es una oportunidad para "reinventar" cómo funciona la televisión, y opinó que la oferta tecnológica actual no está "haciendo justicia" a la edad de oro que está experimentando la pequeña pantalla.



YouTube forma parte de Alphabet, la matriz que engloba todos los negocios de Google. EFE