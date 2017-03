WhatsApp se renueva: el resumen de sus funciones más importantes

El servicio de mensajería WhatsApp se prepara para introducir una serie de nuevas funciones, algunas de las cuales ayudarán a los usuarios a evitar serios inconvenientes, mientras que otras quizás no serán de su agrado. Conozca qué novedades nos prepara el popular servicio de mensajería.

Volver a viejos estados

Recientemente WhatsApp introdujo la función de 'estados', como las que poseen redes sociales como Snapchat o Instagram, que permite actualizar estados y compartir fotografías, videos o GIF con todos los contactos a la vez a través de una publicación que se elimina automáticamente en 24 horas.

Esta novedad provocó quejas de algunos usuarios, que lamentaron la desaparición de los clásicos estados como 'Hey there! I am using WhatsApp' u otras frases. Ahora, según comunicó WABetaInfo ―un perfil de Twitter que sigue los cambios de la 'app' en la versión beta― WhatsApp volverá a los viejos estados llamándolos 'My About'. La función estará disponible en la versión 2.17.10+.

Los comercios podrán enviarte mensajes

WhatsApp está probando también una nueva función dirigida a compañías, que permitiría ponerse en contacto de manera directa con todos los clientes que usan la aplicación, ya sea para su atención o para brindarles soporte técnico, o para hacerles llegar campañas publicitarias. Esto podría suponer un dolor de cabeza para los usuarios, que podrían recibir una avalancha de mensajes, anuncios y publicidades.

Por otra parte, de acuerdo con el portal Digital Trends, el servicio de mensajería prometió hacer de la nueva característica algo beneficioso tanto para los usuarios como para las empresas. Por ejemplo, los minoristas podrían enviar mensajes informando del seguimiento de un envío, mientras que los bancos podrían notificar a través de WhatsApp a los clientes sobre movimientos de sus cuentas.

Seguir la ubicación de los amigos

Según reportes recientes, el servicio de mensajería trabaja en una función que permitirá seguir la ubicación de los amigos de los chats grupales en tiempo real. Esta característica está diseñada para facilitar los encuentros entre amigos y ya apareció en las versiones beta 2.16.399 (para Android) y 2.17.3.28 (para iOS).

Ante los posibles temores relacionados con la privacidad, se precisó que la función estará desactivada por defecto y que los usuarios tendrán la opción de habilitar el seguimiento de ubicación en tiempo real por un período de tiempo limitado: uno, dos y cinco minutos.

Borrar los mensajes enviados

Asimismo, en las próximas versiones, WhatsApp planea habilitar la función que nos permitirá borrar los mensajes enviados, antes de que sean leídos por el destinatario. La función 'unsend' ya está incluida en la versión beta de WhatsApp para Windows 2.17.94.

Fuente: Actualidad RT