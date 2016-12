Los vehículos de ese modelo vendrán integrados con Skype for Business, con lo que Volvo "es el primer fabricante de autos en lanzar una herramienta de productividad incorporada", aseguró hoy la empresa a través de un comunicado.



El programa podrá usarse tanto por el conductor como por los pasajeros y se activará desde el tablero del coche, por lo que los ocupantes del vehículo podrán mantener ver "las próximas reuniones y los detalles de los participantes, y unirse a reuniones con un solo click a través de la pantalla grande del centro", señaló la empresa.



"Todos hemos estado allí. Sentados en el coche tratando de unirnos a una conferencia telefónica", y es común "dejar caer el teléfono o u olvidar el largo código pin", lo cual "no es la mejor manera de empezar una llamada importante desde el auto", justificó la innovación el vicepresidente de Servicios de Conectividad del Consumidor de Volvo, Anders Tylman-Mikiewicz.



"Skype for Business representa otro gran paso hacia adelante en nuestra conectividad integrada", continuó, y señaló que "con el amanecer de los coches autónomos vemos un futuro en el que las herramientas flexibles de productividad en el automóvil permitirán a las personas reducir el tiempo que pasan en la oficina".



La sociedad entre Volvo y Microsoft incluirá en una etapa posterior al asistente personal "inteligente" Cortana, con "la intención expresa de agregar reconocimiento de voz sin fisuras e ideas contextuales para apoyar la vida cotidiana de las personas al predecir activamente sus necesidades", informó el comunicado.

La automotriz sueca Volvo incorporará el servicio de video llamadas de MIcrosoft, Skype (en la versión empresarial), en su modelo de coches Serie 90, según anunció.