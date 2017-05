Viajarán a la final del mundial de programación

Matías Hunicken, Martín Rodríguez y Luis Ferroni, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, resultaron finalistas de la competencia mundial de programación (ICPC) -organizada por la prestigiosa Association for Computing Machinery- por lo que el jueves viajarán a Estados Unidos para representar al país y conseguir una de las 12 medallas en juego.



"La competencia dura cinco días, empieza el 20 de mayo y el 22 es la final. Ese día, a cada equipo nos entregan de entre diez a 15 problemas sobre algoritmos y matemática que tenemos que resolver con una computadora", contó a la agencia Télam Luis Ferroni, de 23 años y oriundo de Tucumán.



Las soluciones elaboradas por los equipos son evaluadas "de forma exhaustiva" por una computadora, y luego se publican los resultados en una tabla de posiciones, explicó el joven estudiante de la licenciatura en Matemática.



Sus dos compañeros de equipo, Matías Hunicken y Martín Rodríguez -nacidos en Córdoba- cursan la licenciatura en Ciencias de la Computación, y los tres son estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf), que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba.



El equipo se completa con el mentor, Matías Tealdi, que ya participó dos veces de esta competencia denominada "International Collegiate Programming Contest" (ICPC), organizada por la Association for Computing Machinery, reconocida a nivel mundial por el fomento que realiza de la educación, el desarrollo y la investigación en Ciencias de la Computación.



"Nuestro equipo se llama 'Gracias Demetrio' en homenaje a Demetrio Vilela, un profesor de Famaf que fue clave en su ayuda cuando estuvimos en la instancia nacional de esta importante competencia", subrayó el integrante del equipo cordobés.

La gran final de este mundial tendrá lugar en una pequeña ciudad del Estado de Dakota del Sur, Rapid City, en la South Dakota School of Mines and Technology y reunirá a 130 universidades del mundo.Argentina estará presente no solo a través del equipo cordobés, sino también con representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Rosario.