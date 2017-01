Uno de cada tres ciberataques se debe a la debilidad de seguridad

A pesar de que pueden ser prevenidos, uno de cada tres ciberataques registrados en los últimos 12 meses se debe a debilidades en temas de seguridad, como consecuencia de que las empresas confían en su capacidad de protección.



Así lo reveló una encuesta realizada por la consultora Accenture, que destacó que la alta confianza por parte de las compañías las estaría "poniendo en riesgo de potenciales ataques".



De acuerdo al trabajo, en el último año, se registraron entre dos y tres ciberataques al mes. A pesar de esto, el 75 por ciento de los ejecutivos encuestados confían en su habilidad para proteger a sus compañías de potenciales ciberataques.



En el reporte, llamado "Building Confidence: Facing the Cybersecurity Conundrum", se entrevistó a 2 mil expertos de seguridad de compañías de ingresos anuales de mil millones de dólares, en más de 15 países. La encuesta consultó sobre temáticas y sus percepciones en temas de ciberataques, la efectividad de sus esfuerzos actuales de seguridad, y sus actuales inversiones en seguridad.



Asimismo, revela que el tiempo que les toma a las compañías en detectar estas violaciones de seguridad agrava el problema, ya que más de la mitad de los ejecutivos consultados (51%), afirma que les toma meses detectar ataques sofisticados de seguridad, y más de un tercio de los ataques exitosos de seguridad no son detectados.



"La transformación digital es y debe ser una realidad para las empresas en tanto constituye una herramienta fundamental para el crecimiento y el aumento de la productividad" agregó Juan Manuel González, director ejecutivo, líder de ciberseguridad de Accenture.



Lo que se hizo en el pasado no está funcionado



El especialista destacó que dejar de lado lo antiguo y adoptar lo nuevo "es algo más fácil de decir que de hacer, especialmente cuando se trata de adoptar nuevas tecnologías y herramientas de defensa de ciberataques".



Mientras los encuestados por el estudio de Accenture afirman que los ataques internos tienen el impacto más grande, 58% prioriza los controles perimetrales, en vez de enfocarse en las amenazas internas. La mayoría de las compañías no cuenta con la tecnología efectiva para monitorear los ciberataques y está enfocada en riesgos no asociados con las amenazas.



Sólo el 37% de los consultados afirmó que confía en su habilidad para desarrollar un monitoreo esencial de posibles ataques de seguridad y 36% sostiene lo mismo respecto de minimizar disrupciones.



Recientes ciberataques de alto perfil han llevado a las compañías a aumentar sus inversiones en seguridad, pero el relevamiento muestra que las empresas seguirán invirtiendo en las mismas medidas, en vez de invertir en controles nuevos y diferentes para mitigar las amenazas.



Entre 44% y 54% de los encuestados dijo que doblará sus gastos actuales en ciberseguridad, aunque las tecnologías específicas en uso no han detectado ni reducido de forma significativa ataques de seguridad en desarrollo.



Estas prioridades incluyen proteger la reputación de la compañía (54%); resguardar la información de la compañía (47%); y proteger la información de los clientes (44%). Sin embargo, pocas compañías invertirán en mitigar sus pérdidas financieras (28%) o en entrenamiento de ciberseguridad (17%).