Super Mario Run le ganó a Pokémon Go

Las cifras de la primera adaptación de este clásico videojuego de consolas en smartphones fueron reveladas por la compañía de analítica Apptopia, según la cual el videogame de Nintendo alcanzó 2,85 millones de descargas.



Sin embargo, la comparación no es del todo justa ya que Super Mario Run fue lanzado en 150 países en simultáneo, mientras que Pokémon Go salió primero en solo cuatro países (Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón) antes de extenderse al resto del mundo.



La popularidad alcanzada por Pokémon Go sigue siendo indiscutible ya que si bien Apple nunca reveló las cifras de lanzamiento, sí confirmó que fue la aplicación más descargada en su primera semana en la historia de su tienda de aplicaciones.



Super Mario Run, que cuenta con tres modos de juego en los que solo los niveles más bajos son gratuitos, es el último intento hasta el momento con el que Nintendo busca hacer pie en el mercado de los teléfonos móviles, tras el lanzamiento del sistema de mensajería Miitomo y de Pokémon Go.

