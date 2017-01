Se cumplen 10 años desde que Steve Jobs presentó el primer iPhone

El próximo 9 de enero se cumplirán 10 años desde que Steve Jobs presentó al mundo el primer iPhone, un aparato que no solo fue revolucionario porque era a la vez teléfono, reproductor de música digital, un dispositivo para navegar por Internet y leer los mails, sino que además permitía hacer todo eso tocando la pantalla, sin necesidad de usar teclas.



Aquella revolución tecnológica que cabía en la palma de la mano fue presentada el 9 de enero de 2007 en San Francisco, bajo el nombre de iPhone 2G o Edge, y tenía una pantalla pequeña respecto de las actuales (solo 3,5 pulgadas frente a las 5,5 del iPhone 7 Plus, hoy el modelo más grande de la marca).



Sin embargo, en aquella época lucía enorme y luminoso, con un diseño impecable en cada aspecto del teléfono, desde la forma hasta las miniaturas de las aplicaciones, recordó hoy la agencia Ansa.



En el iPhone 2G desaparecía el típico teclado de todos los teléfonos de la época, como el Qwerty inmortalizado por Blackberry, y tampoco tenía lápiz táctil porque el dispositivo se controlaba con los dedos, "el mejor puntero con que nacimos", explicó Jobs.



La historia había comenzado varios años antes, cuando Jobs pidió a los ingenieros de Apple que investigaran el uso de las pantallas táctiles, que la empresa ya había utilizado en su pionero dispositivo Newton MessagePad, compuesto casi íntegramente por un display.



Ya en 2003 el fundador de Apple manifestaba su fe absoluta en que los celulares serían la puerta de entrada a la información portátil. De hecho, ya había revolucionado a los viejos walkman y discman con la creación del iPod, presentado en 2001.



Por su parte, el primer iPhone llegó al mercado estadounidense el 29 de junio de 2007 y el primer día se vendieron más de 525.000 unidades. Entre septiembre y noviembre se le abrieron las puertas de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia.



El 9 de junio de 2008, Apple anunció el nuevo iPhone 3G, que combinaba a las funciones ya disponibles las prestaciones de las redes 3G, y un mes después llegó el App Store, abriendo el celular al mundo de las aplicaciones y los desarrolladores.



Ahora, todos los ojos están puestos en septiembre de 2017, cuando después de años de restyling y modernizaciones el "iPhone de la década", que no se sabe si se llamará iPhone 8, volverá a desembarcar en los Apple Store de todo el mundo, con el desafío de volver a sorprender.