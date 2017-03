Publican imágenes del motor que llevará a turistas al espacio

Se trata del motor de gran escala BE-4, que impulsará al cohete "New Glenn", que será reutilizable y tendrá capacidad para viajar alrededor de la Tierra con cargas pesadas y pasajeros.



"Acá hay una toma de BE-4 en su carro de transporte", afirmó Bezos en su cuenta de Twitter (@JeffBezos), un mensaje que acompañó con una foto.





Embed Here’s one more shot of BE-4 in its transport cradle. pic.twitter.com/T2HdZ3UtQZ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 6 de marzo de 2017





Si bien el cohete aún se encuentra en etapa de construcción, Bezos -también propietario del gigante del comercio electrónico Amazon y del diario The Washington Post- dijo que el primer viaje de New Glenn se realizará desde la costa estadounidense de Florida, a finales de esta década, informó The Verge.



Pero el New Glenn tal vez no sea el único que transportará el motor BE-4 en el futuro, ya que United Launch Alliance (ULA), la empresa que lo construyó, planifica utilizarlo en un nuevo cohete llamado "The Vulcan", también de Blue Origin.



The Vulcan será el sucesor del cohete Atlas V, que generó polémica en los últimos años por utilizar motores de fabricación rusa.

