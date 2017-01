Predicciones para el año 2022

Normalmente, las predicciones sobre nuestro futuro suelen estar teñidas de negro pesimismo o exageradas dosis de fantasía. IBM ha lanzado cinco vídeos sobre cómo será nuestro futuro dentro de cinco años, y lo bueno es que son moderadamente optimistas y se basan en tecnologías reales.Cada predicción está condensada en un vídeo de apenas un minuto. Las cinco piezas nos muestran un futuro que no es especialmente revolucionario, pero sí positivo. Sus inicios ya los estamos viendo, por lo que no sería de extrañar que estas "profecías" sean de las pocas que se cumplen.Que un robot nos diga si padecemos o no depresión suena muy fantasioso, pero ya está ocurriendo. Los sistemas de aprendizaje máquina y la computación en nube puede ayudar en unos pocos años a disgnosticar enfermedades tanto mentales como físicas. Para ello bastará con hablarle a un micrófono o escribir en una aplicación.De momento hay pruebas de concepto bastante superficiales, pero la tecnología para realizar este tipo de diagnósticos ya existe. Es solo cuestión de refinarla y añadir más datos a la ecuación.Poder ver en la oscuridad es un superpoder que todos hemos deseado tener alguna vez. Afortunadamente, en 2022 no tendremos que cambiarnos de ojos para disfrutar de visión aumentada. Bastará con que los sistemas actuales se refinen y bajen su precio.En la actualidad ya hay gafas que permiten a los daltónicos distinguir los colores correctamente. Un simple módulo para el smartphone nos permite ver el mundo en infrarrojos. Es cuestión de tiempo que este tipo de tecnologías se abaraten y se integren unas gafas que no sean ridículas.Nuevos "macroscopios" nos ayudarán a comprender la TierraIBM los llama "macroscopios", pero en realidad no son solo sistemas mejorados de visión a bordo de un satélite. A lo que se refiere esta predicción es a redes de sensores y dispositivos conectados que pueden recopilar datos con fines científicos. Estas redes nos ayudarán a comprender mejor fenómenos naturales, desde terremotos al clima.Esta revolución ya ha comenzado, pero IBM cree que en 2022 será omnipresente. La nanotecnología y los avances en medicina permitirán diagnosticar múltiples enfermedades simplemente depositando una muestra sobre un chip que cabe en el bolsillo. A día de hoy, este tipo de diagnósticos necesitan de un laboratorio completo y tardan días.Eso por no mencionar los avances en la fabricación de chips que simulan de manera perfecta diversas funciones de un órgano concreto. Este tipo de tecnología permitirá hacer pruebas clínicas de nuevos fármacos de manera más rápida y segura.Los mismos sensores que hoy estamos desarrollando para detectar enfermedades en el ser humano pueden servir para detectar enfermedades en el planeta. Los drones equipados con sensores pueden ser lo que nos ayude a detectar al instante casos de contaminación en un río o emisiones excesivas de CO2 a la atmósfera.