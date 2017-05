Por qué hay que poner el celular en "Modo Avión" durante un vuelo

Desde que se popularizó el uso de celulares, uno de los pedidos que los tripulantes de cabina realizan por altoparlantes antes del despegue del avión es el de apagar estos dispositivos. Con el auge de los smartphones, sin embargo, dejarlos prendidos ya es una posibilidad, siempre y cuando se utilice en "Modo Avión".



A pesar de este requisito en el que hacen hincapié las azafatas en cada vuelo, pocos saben realmente el motivo en el que se apoya. Nikita Schmidt, que se desempeña como piloto en una empresa privada, respondió en la plataforma Quora por qué es necesario apagar el celular o ponerlo en "Modo Avión" durante un vuelo.



"Si no ponen sus celulares en Modo Avión durante un vuelo, los smartphones probablemente molesten bastante a algunos pilotos y controladores de tráfico aéreo", aseguró la piloto. "Pero, más probablemente, no lo suficiente como para iniciar un pleito con ustedes, si eso es lo que querían saber".



Cuando habla de "una molestia", la profesional hace referencia a lo que varios pasajeros habrán escuchado alguna vez a bordo de un avión: "Es probable que alguna vez hayan escuchado un sonido muy molesto proveniente del sistema de audio que ocurre ocasionalmente cuando hay un celular cerca. La emisión radial de un smartphone puede ser muy fuerte, de hasta 8W".



Este sonido que se puede llegar a escuchar en la radio al volar no es crítico para la seguridad del avión, pero puede resultar extremadamente molesto. "Además, si cincuenta personas a bordo son lo suficientemente inconsideradas y no se molestan en apagar sus celulares, va a haber cincuenta celulares en constante búsqueda de una torre, por lo que se genera una gran 'contaminación radial'".



En definitiva, apagar los celulares o ponerlos en Modo Avión no responde a una medida de seguridad, sino que es una cortesía que se presta a los profesionales que están realizando su trabajo.