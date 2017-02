PlayStation apuesta a un videojuego con una protagonista mujer

El videojuego de acción "Horizon Zero Dawn", el lanzamiento más importante de PlayStation para el primer trimestre del año, está protagonizado por una mujer, Aloy, una cazadora fuerte, ingeniosa y que desafía los peligros de un mundo postapocalíptico.



"Es inteligente, terca, fuerte, ingeniosa, tiene sentido del humor, lo cual es maravilloso teniendo en cuenta el medio hostil al que se enfrenta. (...) Cuando arrancamos el proceso de desarrollo del juego teníamos meridianamente claro que queríamos a una mujer en ese papel", sostuvo el productor de cinemáticas de "Horizon", Jochen Willemsen, en declaraciones a la agencia EFE.



La protagonista del videogame llega así a un mundo interactivo copado por personajes masculinos, en el que la imagen de la mujer estuvo históricamente estereotipada, sexualizada y cosificada, lo que supone un paso más hacia la normalización de los personajes femeninos en los videojuegos.



El juego está situado mil años después de un "evento apocalíptico", donde bestias robóticas dominan un mundo en el que el ser humano sobrevive escondido y organizado en un sistema de tribus cazadoras.



En ese escenario, Aloy emprende su camino en busca de la verdad a la vez que lidera una nueva propuesta de videojuegos que normalizan el papel de la mujer, la cual aparece como dueña de su destino e igual de capaz que el hombre.



Aloy es "una chica que busca respuestas" y apuesta por encontrarlas en un universo adverso de naturaleza desbordante y poblado por criaturas robóticas.



"Quisimos crear un mundo rico y bello en el que la naturaleza tiene el control. La mayoría de los "Quisimos crear un mundo rico y bello en el que la naturaleza tiene el control. La mayoría de los juegos postapocalípticos son oscuros y grises, nosotros queríamos darle color y vida", sostuvo Willemsen.



"¿Es Horizon un juego feminista? No lo sé, de hecho me resulta complejo el simple hecho de pensar en qué consistiría un juego feminista", afirmó el productor, y agregó que "si Aloy logra inspirar a chicas jóvenes o mujeres en todo el mundo, sería algo ansiado. ¿Quién diría que no a algo así?".



Por su parte, la directora general de Sony Interactive Entertainment Iberia, Liliana Laporte, manifestó su esperanza de que "Aloy se convierta en un personaje icónico como ya lo son Kratos (de God of War), Sackboy (de Little Big Planet) o Nathan Drake (de Uncharted)".



Laporte, quien reconoció que el título tiene una "importancia estratégica" para la empresa, reconoció las posibilidades de "Horizon" de convertirse en una franquicia que se irá nutriendo de futuras entregas.

El videojuego saldrá a la venta el próximo 1 de marzo en todo el mundo, en exclusiva para PlayStation 4.





Fuente: Efe vía Télam.