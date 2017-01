Pixel de Google brilla pese a mal manejo de demanda

El teléfono Pixel, la respuesta de Google al iPhone de Apple y a la serie Galaxy de Samsung, tuvo un inicio prometedor, pero pudo haber tenido mucho mejores resultados si la compañía hubiera manejado la demanda de los consumidores de una manera tan inteligente como el elegante diseño del dispositivo.



Aunque Google no ha dado a conocer las cifras de venta, los investigadores de la industria señalan que Pixel ha sido un codiciado artículo desde su presentación en octubre, y ha sido objeto de las mejores críticas y la mayor campaña de mercado en los 18 años de historia de Google.



Pero también dejaron ir algunas oportunidades.



Google no tenía suficientes dispositivos para cubrir la demanda. En lugar de esperar varias semanas, muchos consumidores que estaban interesados en el Pixel probablemente compraron un iPhone, un Galaxy o algún otro modelo. Esas personas posiblemente no necesiten cambiar de teléfono durante uno o dos años.



Google también llegó a un acuerdo para venderlo a través de una sola empresa inalámbrica, Verizon. Aunque las tiendas de Google en línea venden Pixels compatibles con otras empresas telefónicas, la mayoría de las personas no adquiere sus dispositivos de esa manera. Desde luego, es en vano si no existen suficientes dispositivos a la venta, pero Google posiblemente hubiera aumentado su producción de contar con acuerdos de distribución con otras empresas.



No sorprende que Google haya hecho una mala evaluación del mercado, dado que es el primer intento de la compañía tecnológica de fabricar su propio teléfono. Previamente se había asociado con varios fabricantes para su línea Nexus, con la que lanzó su sistema operativo Android, pero dichos esfuerzos apenas dejaron huella.



"Esta posiblemente fue una buena experiencia de aprendizaje para ellos", dijo Neil Doshi, analista en Mizhuo Securities USA.