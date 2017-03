Para evitar robos por internet ya hay navegadores especiales

robo de datos.jpg

En un contexto en el que el delito informático más común es el robo de datos, los antivirus lanzaron exploradores especiales para realizar operaciones bancarias.En vez de utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer, los navegadores que ofrecen los antivirus contienen mayor cantidad de filtros de seguridad para que los usuarios realicen pagos virtuales sin caer en las garras de los hackers.En un principio, los antivirus ofrecían paquetes gratuitos y pagos, y sólo estos últimos incluían el servicio de navegador para operaciones bancarias.Sin embargo, de un tiempo a esta parte los gratuitos incluyeron este servicio.Según explicaron los técnicos de Grupo América, a los navegadores se le pueden añadir extensiones, como el AdBlock, que sirven para bloquear publicidades. Antes, el usuario agregaba extensiones de seguridad para protegerse mientras hacía una operación bancaria. Pero de la misma manera en que el usuario podía agregar una extensión, el hacker podía introducir un virus para robar información. Entonces, los antivirus armaron navegadores con filtros de seguridad, pero en un paquete cerrado en los que nadie puede agregarle nada: ni el usuario (que no lo necesita porque ya trae las extensiones de seguridad) ni el delincuente informático.Como siempre pasa con el mundo de la informática, estos navegadores tienen talones de Aquiles a los que los hackers apuntan con las flechas de los virus. Por eso, los productos se mejoran permanentemente, para llenar los huecos de seguridad."Me descargué un antivirus con el explorador para hacer operaciones bancarias y pagos en línea. Lo hice por prevención porque todos mis pagos los hago por internet: la luz, el gas, los impuestos municipales. Me vino el paquete entero: antivirus y explorador, y me salió algo así como $900 por un año. Es fantástico: te da una seguridad extra", explicó José Di María, editor audiovisual, de Maipú.