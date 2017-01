No habrá iPhone 8

Si eres seguidor de Apple y está esperando de forma ansiosa el iPhone 8, siéntese y tranquilícese porque no va a aparecer. De hecho, no se va a crear. Además del tradicional y esperado iPhone 7S, la compañía va a presentar un dispositivo completamente nuevo y con características únicas. Muy lejos de ser el número 8 de la saga de teléfonos móviles, puesto que tendrá un nombre que rendirá homenaje a los diez años del legendario dispositivo.

Según comenta el analista de la empresa Cowen and Company, Timothy Arcuri, citado por el portal AppleInsider, se trata del Iphone X, un nombre destinado para rendir homenaje al décimo aniversario del legendario dispositivo.



Arcuri también ha revelado que el iPhone X tendría más que un nuevo nombre. El modelo será presentado entres versiones 5,8; 5,5 y 4,7 pulgadas, la más grande de las cuales tendrá una pantalla tipo OLED, en vez de LCD, prácticamente sin bordes.



Un nuevo dispositivo del que se espera que revolucione el mercado, un teléfono diseñado con cuerpo de vidrio y con marcos de acero inoxidable alrededor, que facilitarán las capacidades de carga inalámbrica. Un botón de inicio y la cámara frontal en la versión OLED, por su parte, estarán integrados en la pantalla.



Por último, otro de los cotilleos que llegan a los oídos del columnista es que el nuevo iPhone tendrá un reconocimiento facial y gestual en la versión OLED, gracias a un sensor láser y un sensor infrarrojo ubicados cerca de la cámara frontal.