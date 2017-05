Microsoft reactiva una actualización para enfrentar ciberataque

Microsoft reactivó una actualización para ayudar a los usuarios de ciertas versiones de su sistema operativo Windows a enfrentar el ciberataque de alcance mundial perpetrado con un virus "ransomware" llamado "Wannacry".



En un blog publicado en (https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer- guidance-for-wannacrypt-attacks/), Microsoft destacó haber publicado en marzo una actualización para impedir este tipo de ataque.



La falla había sido previamente divulgada en documentos pirateados de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. El virus ataca principalmente a la versión Windows XP, que ya no tenía soporte técnico de Microsoft. El nuevo sistema operativo Windows 10 no es afectado por el ataque, destacó la compañía de software.



"En marzo publicamos una actualización de seguridad dirigida a la vulnerabilidad de estos ataques están explotando. Aquellos que tienen Windows Update habilitado están protegidos contra los ataques a esa vulnerabilidad.



Para aquellas organizaciones que todavía no han aplicado la actualización de seguridad, les sugerimos que desplieguen inmediatamente el boletín de seguridad de Microsoft MS17-010", indicó la compañía en el blog. Microsoft también recomendó a los usuarios de Windows Defender otra actualización disponible.



Windows XP no tenía actualizaciones desde 2014 ya que fue reemplazado por Windows 10, pero Microsoft indicó que debido a la amplitud del ciberataque, reactivaría los procedimientos de asistencia a sus clientes.



"Sabemos que ciertos de nuestros clientes utilizaban versiones de Windows que no recibían más apoyo. Eso implica que esos clientes no recibieron la actualización en marzo. Teniendo en cuenta el impacto potencial sobre nuestros clientes y sus empresas, hemos tomado la decisión de poner a disposición esta actualización en gran escala para los sistemas operativos Windows XP, Windows 8 y Windows Server 2003", indicó la empresa.