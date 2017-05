Los pedidos en el día internacional de internet

La limitación de responsabilidades sobre los contenidos publicados y la asignación de frecuencias para tener "movilidad" fueron dos de los pedidos formales que la cámara argentina de empresas de Internet (Cabase) realizó a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones en el marco de las jornadas que esa entidad organizó con motivo del Día de Internet, que se celebra en todo el mundo.



Con el compromiso de inversión de 500 millones de dólares, las empresas de la Cámara pretenden montar el servicio Internet Móvil y 4G sobre sus redes de fibra óptica y antenas inalámbricas pero, para ello, deben contar con una porción del espectro que administra el Enacom.



"La oferta de los proveedores de servicio fijo no puede subsistir sin movilidad", sostuvo Ariel Graizer, presidente de Cabase, en diálogo con la agencia Télam al repetir el pedido que le realizara ayer al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.



En ese sentido también pidió replantear las funciones de Arsat, la empresa estatal que desarrolla la red federal de fibra óptica y que, desde la industria privada, ven como un competidor en algunas ciudades de Argentina.



"La Red Federal de Fibra Óptica era necesaria y la apoyamos desde el primer día. Pero Arsat no está para competir en los lugares donde estamos los privados compitiendo. Es muy importante que vaya a los lugares donde nadie va a ir. No es lógico que con nuestros impuestos se arme una estructura que nos compita", añadió.



Aguad fue uno de los invitados a la apertura de este foro denominado Internet Day, que se extendió hasta hoy en el Auditorio Aguad fue uno de los invitados a la apertura de este foro denominado Internet Day, que se extendió hasta hoy en el Auditorio Buenos Aires , en el barrio porteño de Recoleta.



El eje del congreso tuvo como referencia la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que cada 17 de mayo tiene lugar como recordatorio de la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace más de 150 años.



En particular, durante el Internet Day, el titular de la cartera de Comunicaciones señaló que "el país sigue teniendo malas conexiones de banda ancha a precios muy caros" y llamó a "trabajar juntos para mejorarlas".



Sobre ese punto, Graizer apuntó contra "especulaciones políticas" en algunos municipios y trabas burocráticas que impiden el ingreso de empresas que brinden buen servicio de Internet.



"Uno decía que es más fácil sacar un crédito del banco que los permisos en un municipio para poner fibra. La burocracia, en todo caso, con el tiempo se resuelve. El problema es cuándo se generan esas especulaciones. Tenemos casos de ISPs (proveedores de servicios de Internet) que se fueron a otras localidades, porque les pusieron demasiadas trabas, y los que pierden son los usuarios".



"El gobierno ha resuelto temas pendientes, temas importantes para el mercado, pero faltan cosas importantes. Tenemos que trabajar para poder llegar a los lugares a donde a veces es difícil hacer inversión. Las Pymes que nucleamos quieren seguir brindando servicio", comentó.



Durante el foro organizado por Cabase se debatió también acerca del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de senadores para delimitar las responsabilidades de los intermediarios tecnológicos en la publicación, edición y eliminación de contenidos.



Al respecto, el proyecto conocido como Ley Pinedo-Fellner fue recibido con unánime apoyo en el foro: "Nosotros somos la industria. Para que la industria se quede en Argentina, necesitamos que haya leyes que la promuevan y que no nos haga responsables de lo que no podemos ser responsables".



La ley, que ya se encuentra para debate en distintas comisiones de la cámara de Diputados, sostiene que proveedores de Internet no son responsables por los contenidos generados por terceros y que no deberán actuar excepto cuando hayan sido notificados de una orden judicial que los intime a alguna acción en concreto para eliminar un enlace específico publicado.



"No queremos terminar siendo los que decimos qué se puede ver y qué no, ocupando un rol que no queremos tener", explicó Graizer.



Durante el congreso, también estuvo presente el ministro de Modernización, Durante el congreso, también estuvo presente el ministro de Modernización, Andrés Ibarra , quien señaló la necesidad de que la conectividad "le llegue a todos" porque se está "construyendo un Estado digital".



"Buscamos con esta transformación dar un mejor servicio al ciudadano y a las empresas y a la vez disponibilizar la información que tiene el Estado para favorecer la interoperabilidad, para que cualquier trámite en el Estado, en cualquiera de sus formas y en cualquier lugar, se pueda realizar en forma online", agregó.